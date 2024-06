Chuyện tình kỹ sư Đà Nẵng đang gây sốt hệt trong phim “Cô gái Đan Mạch”: 8 năm bên nhau, vợ chồng bỗng thành "chị em thân thiết"

“Nếu một ngày, người chồng của bạn lại trở thành chị em thân thiết thì sẽ sao đây?” là câu hỏi được nhiều người đặt ra sau khi xem bộ phim The Danish Girl (Cô gái Đan Mạch) nổi đình đám một thời. Và ở hiện tại, một câu chuyện có thật của Thuỷ Tiên (tên thật Văn Tiên, 41 tuổi, Đà Nẵng) với cốt truyện tương tự cũng đang khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ vì gần giống phim, vừa gửi lời chúc mừng vì hành trình come out đã có kết quả.

Thuỷ Tiên là kỹ sư phần mềm ở Đà Nẵng, đã cưới vợ được 8 năm và có 2 cô con gái. Song, Tiên cũng cho biết mình là người chuyển giới và mới công khai khoảng 6 tháng gần đây. Đặc biệt, khi trở thành phụ nữ, Thuỷ Tiên cũng thoải mái diện đồ đẹp, mặc váy xúng xính, trang điểm để đi chơi cùng vợ và hội bạn. Điều này khiến không ít người ngưỡng mộ vì Tiên nhận được sự ủng hộ rất lớn từ vợ.

Bức ảnh gây sốt trên MXH hiện tại vì giống phim Cô gái Đan Mạch: Thuỷ Tiên chụp hình cùng vợ (váy đen), từ vợ chồng thành chị em

Thuỷ Tiên trước khi công khai mình là người chuyển giới

Chia sẻ về thời điểm nhận ra giới tính thật của mình, chị Tiên nói: “Mình nhận ra từ khi mình mới 5 - 6 tuổi vì thích mặc đầm đẹp, trang điểm. Nhưng mình không bao giờ thể hiện ra, chỉ dám lén lấy đồ của hai chị gái để thử thôi. Mình biết nếu thể hiện ra sẽ bị bạn bè trêu chọc, chê cười. Tới khi lớn hơn đi học, rồi ra trường, mình cũng vẫn sở hữu một số món đồ nữ tính. Tuy nhiên bản thân là con người duy mỹ, mình thích làm mọi thứ phải đẹp, phong cách nào ra phong cách đó nên mình vẫn luôn rất nam tính, mặc đồ đàn ông, không ẻo lả nên mọi người xung quanh không ai nhận ra ”.

Mặc dù dáng vẻ bên ngoài rất đàn ông nhưng bên trong Thuỷ Tiên vốn có những sở thích khá mềm mại như nấu ăn, trang trí nhà cửa, chăm sóc con cái. Tuy nhiên những người xung quanh khi đó chỉ đơn thuần khen Tiên là “đàn ông mà đảm đang, khéo léo” chứ không ai nghĩ là người chuyển giới.

Khi gặp được đúng người bạn đời, Thuỷ Tiên vẫn lấy vợ và sinh con. Cả hai cũng đã có hành trình 8 năm bên nhau. Nhiều người cho rằng hẳn bà xã sẽ rất sốc khi thấy chồng mình ngày nào giờ lại thành chị em “chung hội chung thuyền”, cùng diện đầm đẹp đi cafe. Tuy nhiên, Thuỷ Tiên cho hay: “Vợ mình thực ra đã biết từ lâu. Trước khi đám cưới, mình đã nói với vợ là bản thân có sở thích thời trang nữ, thi thoảng mặc vài bộ cho vui. Mình cũng thẳng thắn nói rằng nếu vợ đồng ý thì tiếp tục còn nếu không thì cả hai chấm dứt cũng không sao. Mình là người chuyển giới nhưng mình vẫn yêu phụ nữ nên từ lúc cưới, gia đình rất hạnh phúc, kinh tế ổn định” .

Ban đầu, Thuỷ Tiên cũng cho biết bản thân không muốn trở thành phụ nữ hoàn toàn vì nghĩ mình không được đẹp. Tuy nhiên sau khi giảm cân, chăm sóc hình thể và mặc đồ nữ, đội tóc giả, Tiên thấy mình cũng hợp nên quyết định công khai bản thân hơn. “Vì vợ cũng đã biết trước đó rồi nên khi thấy mình mặc đồ nữ, đội tóc giả hay trang điểm vợ cũng không quá bất ngờ mà nhanh chóng ủng hộ. Trước đây, vợ mình cũng xem The Danish Girl và cảm thấy rất đồng cảm nên không có gì khó khăn với vợ trong quá trình tiếp nhận. Những bức hình đi cafe mặc váy cũng là vợ chụp cho mình. Vợ chụp cho mình rất đẹp luôn” , Tiên nói thêm.

Chị Thuỷ Tiên nhận nhiều lời khen bởi sắc vóc ấn tượng, tiết lộ vợ đều là người chụp hình cho mình

Sau đó chị Thuỷ Tiên dần dần come out với bạn bè và 2 bên gia đình. Thời điểm mới bắt đầu, Tiên cho biết mình chưa được ngoại hình ưa nhìn như hiện tại nhưng trộm vía cơ địa sở hữu khung xương nhỏ nên khi diện đồ nữ lại rất hợp và được nhiều người khen ngợi. Về phía 2 bên gia đình, Tiên cho hay rất may mắn khi có mẹ vợ ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí, mẹ vợ còn động viên và rủ mặc đồ đẹp chung để đi chơi.

Còn mẹ ruột của Thuỷ Tiên thì khá sốc khi tiếp nhận thông tin này. Bởi ba của Tiên mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 chị em ăn học giờ đều khá giả và được nhiều người ngưỡng mộ. Do đó, đây dường như là cú sốc rất lớn đối với mẹ. Hiện tại, dù đã vượt qua cú sốc ban đầu nhưng Tiên Lê cho biết vẫn sẽ phải mất một thời gian nữa bà mới có thể chấp nhận được.

“Về 2 con gái của mình ban đầu khi thể hiện ra các con cũng lạ và cũng hơi bất ngờ. Cũng có một giai đoạn có thể khó chấp nhận nhưng hiện 2 bé đều rất vui vẻ còn nói: Ba đẹp gái quá. Mình vẫn yêu thương vợ con, nếu các bạn thắc mắc, mình là kiểu trans-les, vẫn yêu phụ nữ.” , chị Thuỷ Tiên chia sẻ. .

Được biết, hiện tại Thuỷ Tiên mới đang trong quá trình tiêm hormone, chưa chuyển giới hoàn toàn. Về dự định sắp tới, Tiên cho hay được bà xã ủng hộ để phẫu thuật trở thành phụ nữ hoàn toàn.