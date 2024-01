Chuyên gia quan hệ công chúng: Harry và Meghan thấy "tổn thương" vì bị giải thưởng danh giá nhất thế giới phớt lờ

Theo tờ The New York Post, tên của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex một lần nữa bị loại khỏi danh sách đề cử giải Emmy năm nay bất chấp loạt phim tài liệu "Harry & Meghan" lập kỷ lục về lần ra mắt lớn nhất cho phim tài liệu của Netflix.

Harry và Meghan đã không tham dự bữa tiệc hoành tráng ở Hollywood vào năm 2023 và một lần nữa, Lễ trao giải Emmy diễn ra vào tối 15/1 tại Mỹ (tức sáng ngày 16/1 theo giờ Hà Nội) lại không có mặt vợ chồng xứ Sussex sau khi họ không lọt vào danh sách đề cử.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex không nhận được đề cử Emmy nào cho loạt phim tài liệu Netflix "Harry & Meghan".

Bất chấp loạt phim tài liệu "Harry & Meghan" đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2023, với tỷ suất người xem cao, tiếp cận hơn 28 triệu hộ gia đình, cặp đôi này chưa bao giờ nhận được giải thưởng.

Sự "lạnh nhạt" này là một cú sốc đối với chính Harry - Meghan và người hâm mộ cặp đôi ở khắp nơi.

Và chuyên gia quan hệ công chúng của Hollywood, Lynn Carratt, tin rằng điều đó đã khiến cặp đôi cảm thấy "bị tổn thương".

"Meghan và Harry có thể cảm thấy bị tổn thương đôi chút khi không nhận được đề cử giải Emmy", chuyên gia Lynn Carratt nói với tờ Mirror. "Họ đã phải đối mặt với sự phản đối trong một số cuộc cạnh tranh gay gắt".

Chương trình của họ không giành được bất kỳ đề cử Emmy nào mặc dù dự án đã mang về tổng cộng 81,6 triệu giờ xem.

Bà Lynn Carratt lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi bị phớt lờ tại giải Emmy. Cặp đôi này được cho là đã bị "tổn thương" vào năm 2023 sau khi không nhận được sự công nhận dù họ cảm thấy mình xứng đáng.

Tiếp tục bình luận, Lynn Carratt nói thêm: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên cặp đôi này trượt đề cử Emmy. Cuộc phỏng vấn gây chấn động năm 2021 của họ với nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã được đề cử ở hạng mục 'Loạt phim phi hư cấu được tổ chức xuất sắc', nhưng không phải cá nhân Harry và Meghan mà là chính Oprah và các nhà sản xuất chương trình.

Bản thân Meghan cũng không lạ gì khi bỏ lỡ các đề cử Emmy. Cô ấy đã trải qua 7 mùa tham gia loạt phim 'Suits' đình đám nhưng chưa bao giờ nhận được bất kỳ đề cử giải Emmy hay Global Globe danh giá nào. Cô ấy đã được đề cử vào năm 2018 cho danh hiệu 'Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình dài tập' với vai Rachel Zane trong 'Suits', nhưng chưa bao giờ lọt vào danh sách đề cử của giải Emmy".

Lynn giải thích rằng các giải thưởng sẽ có ý nghĩa đối với Meghan hơn là Harry, đồng thời giải thích rằng việc nhận được một giải thưởng như vậy có thể là một trong những tham vọng trong cuộc sống của cô.

Chuyên gia quan hệ công chúng kết luận rằng cặp đôi giờ đây sẽ tập trung vào việc cố gắng đạt được đề cử giải thưởng nhà sản xuất nhờ các tác phẩm như bộ phim sắp tới của họ, "Meet Me at the Lake".

Harry và Meghan hiện chỉ còn một dự án trong hợp đồng với Netflix trị giá 100 triệu USD ký hồi năm 2020. Thỏa thuận 5 năm sẽ được gia hạn vào năm 2025.

Cặp đôi đã mua bản quyền chiếu bộ phim lãng mạn nổi tiếng "Meet Me at the Lake" của Carley Fortune, để chuyển thể nó thành phim cho Netflix. Họ đã trả 3,8 triệu USD để mua bản quyền và đây sẽ là dự án kinh doanh không thuộc dạng phim tài liệu đầu tiên của cặp đôi.

Về tin đồn quay trở lại Hollywood, Meghan được cho là đã ký hợp đồng với Giám đốc điều hành William Morris Endeavour, Ari Emanuel và nhóm của ông vào tháng 4/2023 và gần đây đã hé lộ một số dự án "thú vị" mà cô đang làm việc. Vợ chồng nhà Sussex gần đây đã bị một giám đốc điều hành hàng đầu của Hollywood nhận xét rằng cặp đôi này "không có ý tưởng độc đáo".

Nguồn: Mirror, The New York Post