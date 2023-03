Chuyên gia hướng dẫn cách sử dụng kem nền và serum để giúp da căng bóng

Đối với hầu hết phái đẹp, kem nền từ lâu đã chẳng mấy xa lạ và thậm chí đánh kem nền còn là công đoạn chuẩn bị không thể bỏ qua trước khi họ chuẩn bị ra đường. Tuy nhiên, còn rất nhiều chị em sai hoàn toàn so với quy chuẩn, hoặc thậm chí không biết sử dụng đúng cách, khiến cho kem nền không thể phát huy hết tác dụng che phủ, da không được căng mịn như mong muốn.

Nguyên nhân đầu tiên chính ở khâu chọn kem nền theo tone màu da. Vậy thì hãy cùng tham khảo một vài tips từ Nguyễn Khánh Linh - Chuyên gia đào tạo của nhãn hàng Estee Lauder để giúp bạn tường tận hơn về cách tìm ra loại kem nền phù hợp nhé.

Nguyễn Khánh Linh - Chuyên gia đào tạo của nhãn hàng Estee Lauder

Chuyên gia có thể nêu một vài cách lựa chọn được kem nền phù hợp với da của mình?

Tone da có thể chia ra làm 3 loại: tone lạnh, trung tính và ấm.

Cách xác định tông da-undertone: có tổng cộng 3 tông da: ấm (warm) - lạnh (cool) - trung tính (neutral). Hãy nhìn vào mạch máu ở cổ tay dưới ánh sáng tự nhiên để phân biệt.

Tone da lạnh

Cách xác định: Tĩnh mạch trên cổ tay có màu tím hoặc xanh lam. Đặc biệt, khi để da dưới nắng, bạn sẽ thấy những vệt xanh - trắng nhẹ xuất hiện trên da.

Chọn kem nền: Đối với nước da này, bạn nên chọn kem nền có tone màu nóng như hồng, đỏ hay ánh xanh.

Tone da trung tính

Cách xác định: Tĩnh mạch trên cổ tay bạn có màu xanh lam hoặc xanh lá cây. Ngoài ra, khi đứng dưới nắng, làn da của bạn sẽ xuất hiệu 1 chút màu xanh lục.

Chọn kem nền: Do sở hữu nước da khá "lấp lửng", tone da trung tính cũng khá kén kem nền, vì vậy bạn nên chọn loại kem ở giữa những gam màu nóng như hồng, đỏ và tone màu ở phía dưới như vàng hay nâu trong bảng màu.

Tone da ấm

Cách xác định: Tĩnh mạch trên cổ ta có màu xám hay xanh lục. Ngoài ra, khi nhìn dưới ánh mặt trời, làn da của bạn ngả vàng rõ rệt.

Chọn kem nền: Để đạt được hiệu quả cao nhất, bạn nên chọn những loại kem nền có tone vàng hay màu hồng đào.

Cũng chia sẻ với các chị em đó là: Trước khi xác định tone da, bạn nên thực hiện bước tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm cho da. Bởi nếu da bạn có mồ hôi hay bị bao phủ bởi lớp tế bào chết, màu sắc da sẽ không còn chính xác nữa. Khi kiểm tra màu sắc, hãy đứng ở phần ánh sáng trắng tự nhiên ở cường độ vừa phải để tránh ánh đèn màu có thể ảnh hưởng và làm sai lệch màu sắc của da.

Với tình trạng da dầu, có cần dùng serum kiềm dầu trước khi apply kem nền hay không? Đối với da khô, việc dùng thêm serum cấp ẩm có chứa hyaluronic acid có cần thiết hay không?

Việc dưỡng da trước khi makeup luôn là 1 bước cần thiết để làn da có đủ độ ẩm, lớp nền sẽ mịn mượt hơn. Đối với tình trạng da dầu, bạn cần chú ý chọn loại serum kết cấu nhẹ, oil free để vừa dưỡng ẩm nhưng không gây cảm giác khó chịu trên da, sau đó sẽ cần tìm 1 loại kem nền kiềm dầu.

Với những làn da khô hay da thường, để có lớp nền mỏng mịn, có độ bóng nhẹ nhàng khỏe mạnh, hãy hòa trộn 1 vài giọt serum phục hồi với 1 phần kem nền Double Wear theo công thức.

1 giọt serum: lớp nền che khuyết điểm tốt, căng mịn nhẹ nhàng.

2 giọt serum: lớp nền che khuyết điểm trung bình, có độ bóng khỏe mạnh.

3 giọt serum: lớp nền che khuyết điểm tự nhiên, bóng mịn.

Với một số trường hợp gặp tình trạng lên mụn khi sử dụng kem nền hàng ngày, chuyên gia có những lời khuyên gì để giúp các chị em khắc phục?

Các bạn nên tìm những loại kem nền oil free, đã được kiểm nghiệm da liễu không gây mụn hoặc bít tắt lỗ chân lông. Có nhiều nguyên nhân khiến da lên mụn khi dùng kem nền: Có thể do kem nền có chứa thành phần không hợp với da, do bạn không tẩy trang sạch sẽ, hoặc cũng có thể do các loại cọ/mút trang điểm mà bạn dùng hàng ngày không được làm sạch thường xuyên.

Bên cạnh đó, cũng lưu ý thêm một việc đó là nên sử dụng kem lót trước bước kem nền. Nếu sử dụng các loại kem nền lâu trôi, chúng ta nên ưu tiên các sản phẩm tẩy trang dạng dầu hoặc sáp để làm sạch sâu, trả lại làn da thông thoáng vào cuối ngày.

Nhiều chị em cho rằng việc dùng kem nền sẽ khiến da nhanh bị lão hóa, thậm chí không tốt cho da. Theo chuyên gia, nhận định này đúng hay sai?

Nếu làn da đang trong tình trạng khỏe mạnh, không có chỉ định của bác sĩ cần tránh trang điểm thì chỉ cần sử dụng đúng cách, lớp trang điểm sẽ không gây hại cho da. Hãy chọn lựa những sản phẩm kem nền đến từ các thương hiệu uy tín, quan trọng là hãy tìm 1 loại kem nền chất lượng và tẩy trang vào mỗi cuối ngày đúng cách.

Vào mỗi tối hãy sử dụng thêm 1 loại serum phục hồi có chất lượng tốt sẽ giúp chống lão hóa, kích thích tăng sinh collagen cho làn da của chúng ta.