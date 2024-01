Chuyên gia dự báo gì về du lịch toàn cầu năm 2024?

Du lịch toàn cầu ước tính kết thúc năm 2023 với 1,3 tỉ lượt khách (88% so với mức trước đại dịch) và doanh thu khoảng 1,4 nghìn tỷ USD (93% so với trước đại dịch), theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO). Du lịch quốc tế được dự báo phục hồi hoàn toàn mức trước đại dịch vào năm 2024, có thể đạt tăng trưởng 2% so với mức của năm 2019.

Các dự báo lạc quan dựa trên nền tảng rằng ngành du lịch tại châu Á vẫn còn rất nhiều dư địa để phục hồi trong năm 2024, đặc biệt là tại Trung Quốc – thị trường du lịch hàng đầu thế giới. Lượng du khách đến và đi từ Trung Quốc dự kiến sẽ tăng tốc vào năm 2024 nhờ việc tạo điều kiện thuận lợi về thị thực và năng lực hàng không được cải thiện. Trung Quốc gần đây cũng áp dụng miễn thị thực du lịch cho công dân của nhiều quốc gia cho đến cuối năm 2024.

Khách du lịch quốc tế tại Singapore.

Triển vọng tích cực được phản ánh trong cuộc khảo sát Chỉ số Niềm tin Du lịch mới nhất của UNWTO, với 67% các chuyên gia du lịch cho rằng năm 2024 có triển vọng tốt hơn hoặc tốt hơn nhiều so với năm 2023. Khoảng 28% chuyên gia dự báo hiệu suất năm 2024 sẽ tương tự với 2023, và chỉ 6% dự báo hiệu suất du lịch vào năm 2024 sẽ thấp hơn năm 2023.

Ngoài ra, các nỗ lực tạo thuận lợi cho việc đi lại và thị thực sẽ thúc đẩy du lịch tại khu vực Trung Đông và châu Phi cùng với các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Các nỗ lực này hướng tới một thị thực du lịch thống nhất trong khối, tương tự như thị thực Schengen ở châu Âu.

Du lịch châu Âu sẽ tiếp tục được thúc đẩy vào năm 2024. Vào tháng 3, các nước Romania và Bulgaria sẽ gia nhập khu vực tự do đi lại ở châu Âu, hay còn gọi là khối Schengen. Nước Pháp sẽ đăng cai Thế vận hội Mùa hè (Olympic) vào tháng 7 và tháng 8, dự kiến thu hút số lượng lớn khách du lịch. Nhu cầu du lịch mạnh mẽ từ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho các điểm đến ở châu Mỹ và xa hơn nữa. Giống như vào năm 2023, các thị trường nguồn mạnh mẽ ở châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông sẽ tiếp tục thúc đẩy dòng khách và chi tiêu du lịch trên khắp thế giới.

Biểu tượng Olympic 2024 tại Tòa thị chính Paris, Pháp. Nguồn: Reuters

Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), ông Zurab Pololikashvili, cho biết: "Dữ liệu mới nhất từ UNWTO đã nêu bật khả năng phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch, với kỳ vọng đạt mức như trước đại dịch vào cuối năm 2024. Sự phục hồi này đã đóng góp đáng kể đối với các nền kinh tế, việc làm, sự tăng trưởng và tạo cơ hội cho cộng đồng ở mọi nơi".

Tuy nhiên, những "cơn gió ngược" về kinh tế và địa chính trị tiếp tục đặt ra những thách thức đáng kể đối với sự phục hồi bền vững của ngành du lịch quốc tế và tâm lý của khách du lịch. Lạm phát kéo dài, giá dầu biến động và sự gián đoạn thương mại có thể tiếp tục tác động đến chi phí vận chuyển và nơi lưu trú vào năm 2024. Vấn đề thiếu nhân lực sẽ vẫn nghiêm trọng khi các ngành du lịch phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động để đáp ứng nhu cầu cao. Các cuộc xung đột Hamas - Israel hay xung đột Nga - Ukraine có thể làm gián đoạn việc đi lại ở một số khu vực và tác động xấu đến niềm tin của khách du lịch.