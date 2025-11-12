Chuyến bay chưa đến 1 phút đã hạ cánh

Giữa hàng nghìn đường bay trải dài khắp thế giới, có một chuyến bay đặc biệt đến mức nhiều người nghe qua đều tưởng đó là một câu chuyện đùa. Nhưng thực tế, nó hoàn toàn có thật, và được ghi nhận trong Sách Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) là chuyến bay thương mại ngắn nhất hành tinh, chỉ kéo dài 53 giây.

Theo Guinness World Records, tuyến bay này nằm giữa Westray và Papa Westray, hai hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Orkney (phía Bắc Scotland). Khoảng cách giữa hai sân bay chỉ khoảng 1,7 dặm (tức 2,7 km) - thậm chí còn ngắn hơn một đường băng tiêu chuẩn tại nhiều sân bay quốc tế. Dù vậy, đây vẫn là một chuyến bay được vận hành hằng ngày bởi hãng hàng không Loganair từ năm 1967 đến nay.

Được biết, máy bay thường được sử dụng là Britten-Norman BN2B Islander - loại máy bay nhỏ gọn, có thể chở tối đa 8 hành khách. Từ khi được khai thác, tuyến bay này chủ yếu phục vụ người dân địa phương: giáo viên, học sinh, nhân viên y tế và cả khách du lịch muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ của vùng đảo Orkney.

Trên thực tế, toàn bộ chuyến bay kéo dài khoảng 90 giây, nhưng phần bay thực sự trên không trung chỉ chiếm 53 giây, theo thống kê của trang SupercarBlondie. "Chuyến bay ngắn đến mức nhiều hành khách vừa kịp thắt dây an toàn thì phi công đã thông báo chuẩn bị hạ cánh," trang này viết bằng giọng điệu hài hước.

Nghe thì tưởng như vô nghĩa, nhưng chuyến bay giữa hai đảo nhỏ này lại mang ý nghĩa thiết thực. Nếu đi bằng phà, quãng đường tương tự sẽ mất khoảng 25 phút, trong khi máy bay chỉ mất chưa đầy một phút. Chính điều đó giúp người dân thuận tiện hơn rất nhiều trong sinh hoạt và di chuyển hằng ngày.

Điều thú vị là, dù chỉ kéo dài chưa đến 1 phút, nhưng đây vẫn là đường bay có lịch trình thương mại chính thức, bán vé đầy đủ, có mã chuyến, có giờ cất cánh - hạ cánh rõ ràng. Và tất nhiên, hành khách vẫn được phát thẻ lên máy bay như bất kỳ chuyến bay nào khác.

Một số hành khách còn chia sẻ trên mạng xã hội rằng, cảm giác "ngồi máy bay mà vừa cất cánh đã phải hạ cánh" thật kỳ lạ và thú vị. Nhiều du khách quốc tế coi đây là "chuyến bay để đời" - một trải nghiệm hiếm có trên thế giới.

Từ góc nhìn kinh tế, Loganair vẫn duy trì tuyến bay này như một phần trong dịch vụ công cộng (Public Service Obligation) được chính phủ Scotland hỗ trợ tài chính. Dù không mang lại lợi nhuận lớn, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các cộng đồng nhỏ ở vùng đảo xa.

Chuyến bay dài 2,7km và kéo dài 53 giây này không chỉ là một kỷ lục đáng nhớ mà còn cho thấy sự sáng tạo của ngành hàng không khi biến điều tưởng như "phi lý" thành trải nghiệm thật. Đôi khi, hành trình ngắn nhất lại chính là hành trình khiến người ta nhớ lâu nhất.

