Chung kết The Face Vietnam gây xôn xao khi nhấn mạnh bản quyền quốc tế, nhắc khéo đối thủ về khái niệm "mentor"?

Tối 13/8 diễn ra đêm chung kết The Face Vietnam 2023. Top 4 chung cuộc gồm Tú Anh - Minh Toại (team Anh Thư), Xuân Hạnh (team Vũ Thu Phương) và Phương Vy (team Kỳ Duyên - Minh Triệu) trải qua 2 phần thi là catwalk và quay clip trực tiếp. Trước sự hướng dẫn của HLV và cổ vũ của khán giả có mặt, Top 4 The Face Vietnam 2023 đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Kết quả chung cuộc, Tú Anh xuất sắc đăng quang ngôi vị quán quân.

Tú Anh và HLV Anh Thư giành chiến thắng tại The Face Vietnam 2023

Bên cạnh kết quả, đêm chung kết The Face Vietnam 2023 còn có nhiều khoảnh khắc khiến công chúng bàn tán. Một trong số đó chính là phần giới thiệu về chương trình và NSX - bà Trang Lê. Cụ thể, trước khi NSX kiêm giám khảo chung kết phát biểu, MC của đêm chung kết chia sẻ:

"Có thể nói The Face Vietnam - Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam 2023 đang chương trình truyền hình thực tế duy nhất tại Việt Nam, là phiên bản quốc tế thực sự được toàn thế giới theo dõi. Trước đó, với Vietnam's Next Top Model, chúng tôi định nghĩa lại khái niệm người mẫu tại Việt Nam. Với Project Runway Vietnam, chúng tôi tìm kiếm ra những nhà thiết kế thực sự nổi bật đưa ra thế giới. Và The Face Vietnam chính là lần đầu tiên xuất hiện định nghĩa mentor trên truyền hình".

Clip - Phần giới thiệu bà Trang Lê - NSX The Face Vietnam 2023

Nhiều người cho rằng NSX The Face Vietnam đang muốn khẳng định vị thế của chương trình ở thời điểm hiện tại và nhấn mạnh một lần nữa về nơi khởi nguồn cho định nghĩa "mentor" tại các chương trình truyền hình thực tế sau này. Một số netizen nhận xét đây có thể là động thái "nhắc nhở nhẹ" đến The New Mentor - chương trình được nhiều khán giả đánh giá là đối thủ của The Face Vietnam. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của khán giả, câu chuyện thế nào chỉ người trong cuộc mới rõ.

Bà Trang Lê (đứng giữa) - NSX The Face Vietnam 2023

The Face Vietnam và The New Mentor là hai chương trình truyền hình thực tế về người mẫu thu hút sự chú ý của công chúng. Vì khai thác cùng một ngành nghề nên 2 chương trình không tránh khỏi việc bị khán giả mang ra so sánh. Thậm chí, nhiều netizen còn soi loạt chi tiết "kèn cựa" giữa 2 chương trình, như việc công bố lịch trình trùng nhau để giành spotlight hay The New Mentor mời các HLV cũ của The Face Vietnam để ngồi ghế nóng,...

Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt The Face Vienam 2023, bà Trang Lê từng cho biết vì lịch ghi hình bận rộn nên không nắm được thông tin có show thực tế mới được ví như phiên bản khác của The Face. Tuy nhiên, bà cho rằng nếu The Face có đối thủ thì chỉ là Next Top Model mà cả 2 show đều do bà sản xuất: "Vì thế, ở Việt Nam, chúng tôi không có đối thủ".