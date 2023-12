Chùm ảnh: Hàn Quốc đóng băng trong sóng lạnh Bắc Cực, băng tuyết trắng xóa bao phủ nhiều thành phố

Một đợt lạnh Bắc Cực quét qua khắp đất Hàn Quốc kể từ ngày 21/12 khiến nhiệt độ nhiều khu vực tại Hàn Quốc giảm xuống nhanh chóng.

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), thủ đô Seoul ghi nhận nhiệt độ hạ xuống tới -22 độ C vào buổi sáng lạnh nhất mùa đông, trong bối cảnh cái lạnh này được cho là sẽ kéo dài ít nhất là đến ngày 22/12.

Tuyết bao phủ Yongbokgung ở Jongno-gu, Seoul

Tính đến 5h sáng, các thành phố lớn khác đều ghi nhận nhiệt độ ở mức đóng băng, với -11,9 độ C ở trung tâm thành phố Daejeon, -6,7 độ C ở Gwangju và - 6,5 độ C ở Busan. Trong khi đó, nhiệt độ cũng giảm xuống -24,7 độ C ở huyện Cheorwon, khu vực giáp biên giới Hàn Quốc, -20,6 độ C ở quận Hwacheon gần đó và - 18,4 độ C ở đèo Daegwallyeong.

Trước tình hình thời tiết giá lạnh, Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo khủng hoảng bão tuyết từ mức "thận trọng" lên mức "báo động" từ 20h00 (giờ địa phương) vào tối ngày 20/12.

Đồng thời, Bộ cũng đã nâng mức ứng phó khẩn cấp của Trụ sở Biện pháp đối phó an toàn và thiên tai trung ương lên cấp 2, cấp trung trong hệ thống cảnh báo 3 cấp của trụ sở và nâng mức cảnh báo khủng hoảng bão tuyết từ mức "chú ý" lên mức "thận trọng" vào lúc 10h sáng cùng ngày.

Tuyết phủ kín Cung điện Deoksu ở trung tâm thành phố Seoul

Cảnh tượng tại Công viên Gwangnaru Hangang theo sông Hàn ở thành phố Seoul

Tuyết rơi dày đặc trên đường tại thành phố Jeju, đảo Jeju

Dòng suối Gongji ở thành phố Chuncheon, phía đông bắc Seoul đóng băng hoàn toàn do giá rét

Hai em bé cùng nhau chơi đùa trong tuyết

Khung cảnh phủ đầy tuyết của Núi Halla trên đảo Jeju phía nam Hàn Quốc

Núi Jiri nổi tiếng bị tuyết trắng xóa bao phủ, hoạt động leo núi cũng đã bị cấm để đảm bảo an toàn

Đồng hồ nước bị đóng băng và vỡ do thời tiết lạnh giá tại phường Jongno của Seoul

Một công nhân dọn tuyết ở trung tâm thành phố Seoul

Nhiều người xúc tuyết trên một con đường ở thành phố Gwangju phía nam để đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại

Một máy xúc tuyết đang hoạt động ở Suwon, phía nam Seoul

