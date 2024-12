Chúc mừng Giáng sinh, vì sao nói "Merry Christmas" thay vì "Happy Christmas"?

Tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh, hầu hết các câu chúc đều bắt đầu bằng từ “happy”, có thể kể đến "Happy new year" (chúc mừng năm mới), "Happy birthday" (chúc mừng sinh nhật), "Happy anniversary" (chúc mừng lễ kỷ niệm), "Happy Valentine’s day" (chúc mừng ngày lễ tình nhân)…Tuy nhiên, riêng với lời chúc Giáng sinh , câu “Happy Christmas” lại ít được sử dụng hơn rất nhiều so với “Merry Christmas”.

Vì sao lời chúc Noel là "Merry Christmas" thay vì "Happy Christmas"?

Câu chúc Giáng sinh "Merry Christmas” phổ biến hơn "Happy Christmas" trên toàn thế giới chủ yếu do ảnh hưởng của lịch sử ngôn ngữ và văn hóa. Cả hai cụm từ "Merry Christmas" và "Happy Christmas" đều có thể được sử dụng trong tiếng Anh với ý nghĩa chúc mừng Giáng sinh.

Vì sao lời chúc Noel là 'Merry Christmas' thay vì 'Happy Christmas'? (Ảnh: Jagranjosh)

"Happy" có nghĩa là hạnh phúc, bình an trong nhiều hoàn cảnh khác nhau và "Happy Christmas" mang ý nghĩa chúc người nhận một Giáng Sinh hạnh phúc, an lành. Trước đây, câu chúc này chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc và ngày nay, "Happy Christmas" vẫn được sử dụng nhiều ở một số nơi như Anh và Ireland.

Tuy vậy, “Merry Christmas” mới là lời chúc phổ biến hơn cả trên quy mô toàn cầu, đặc biệt ở các quốc gia nói tiếng Anh chịu ảnh hưởng của văn hoá Mỹ.

Từ "merry" trong tiếng Anh vốn có nghĩa là "vui vẻ, hân hoan" nhưng mang sắc thái vui tươi, sôi động hơn so với "happy". Vì vậy, "Merry Christmas" có thể hiểu là lời chúc mang lại niềm vui, hạnh phúc và sự phấn khởi trong các dịp lễ.

Một trong những bằng chứng sớm nhất về việc sử dụng câu chúc này là ca khúc "We Wish You a Merry Christmas" được sáng tác vào thế kỷ 16. Tác phẩm này sau đó trở thành một trong những bài hát Giáng sinh nổi tiếng nhất thế giới cho đến tận ngày nay.

Sau năm 1843, câu chúc "Merry Christmas" trở nên phổ biến hơn nhờ vào sự phát triển của công nghệ in ấn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh.

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trong tác phẩm nổi tiếng "A Christmas Carol" của tác giả Charles Dickens, câu "Merry Christmas" cũng được lặp đi lặp lại. Với sự thành công của tác phẩm, câu chúc “Merry Christmas" ngày càng trở nên quen thuộc và gần gũi hơn.

"Merry Christmas" và "Happy Christmas" đều là những lời chúc tốt đẹp cho dịp lễ Giáng sinh , mang đậm giá trị văn hóa và truyền thống phương Tây. Hai câu chúc có ý nghĩa tương tự và có thể thay thế cho nhau trong nhiều trường hợp.

“Merry Christmas” là lời chúc Giáng sinh phổ biến hơn cả. (Ảnh: Pixel4k)

Những câu chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh

1. Merry Christmas and Happy New Year! May this festive season bring joy, peace, and happiness to you and your loved ones.

Dịch: Chúc Giáng sinh và năm mới vui vẻ! Mong mùa lễ này mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho bạn và gia đình.

2. Wishing you a season filled with warmth, love, and cherished memories.

Dịch: Chúc bạn một mùa lễ tràn ngập sự ấm áp, tình yêu và những kỷ niệm đáng nhớ.

3. May the magic of Christmas fill your heart with peace and happiness throughout the year.

Dịch: Mong phép màu Giáng sinh lấp đầy trái tim bạn với sự bình an và hạnh phúc suốt cả năm.

4. Merry Christmas to the best family ever! Thank you for making every holiday so special.

Dịch: Chúc Giáng sinh đến gia đình tuyệt vời nhất! Cảm ơn mọi người đã làm cho mỗi dịp lễ trở nên đặc biệt.

5. May the love and warmth of family fill your heart this Christmas and always.

Dịch: Mong tình yêu và sự ấm áp của gia đình luôn lấp đầy trái tim bạn trong dịp Giáng sinh và mãi mãi.

6. Wishing you a Christmas filled with love, laughter, and all the wonderful things that family brings.

Dịch: Chúc một mùa Giáng sinh đầy tình yêu, tiếng cười và những điều tuyệt vời mà gia đình mang lại.

7. Merry Christmas, my dear friend! May your holidays be as amazing as you are!

Dịch: Chúc Giáng sinh vui vẻ, bạn thân yêu! Mong kỳ nghỉ của bạn tuyệt vời như chính bạn vậy!

8. Wishing you laughter, friendship, and all the Christmas cheer you can handle!

Dịch: Chúc bạn có nhiều tiếng cười, tình bạn và thật nhiều niềm vui Giáng sinh!

9. Thank you for being such a great friend. May your Christmas be filled with endless happiness!

Dịch: Cảm ơn bạn vì đã là một người bạn tuyệt vời. Chúc Giáng sinh đầy niềm vui bất tận!

10. Merry Christmas to an amazing colleague! May this holiday season bring you success and happiness.

Dịch: Chúc bạn một Giáng sinh tuyệt vời! Mong mùa lễ này mang đến cho bạn thành công và hạnh phúc.

11. Working with you has been a gift all year round. Have a wonderful Christmas!

Dịch: Làm việc với bạn là một món quà trong suốt cả năm. Chúc bạn Giáng sinh tuyệt vời!

12. May your holidays be as rewarding as your hard work. Merry Christmas!

Dịch: Chúc kỳ nghỉ lễ của bạn đáng giá như những nỗ lực bạn bỏ ra. Giáng sinh vui vẻ!