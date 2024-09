Chuẩn "con ngoan trò giỏi", Tường Duy đem cả ban nhạc vào nhà sách hát

Tường Duy là giọng ca gen Z nổi bật với khả năng hát live

Tựa đề "love: iu" có thể đọc là "lớp iu", mang ý nghĩa lớp học về tình yêu. Đây cũng là cách chơi chữ phổ biến của Gen Z - thế hệ vốn được biết đến bởi những sáng tạo không giới hạn.

Như tên gọi, EP "love: iu" gồm 3 ca khúc xoay quanh lăng kính tình yêu của một chàng trai, đi từ bước đầu chập chững sa vào lưới tình đến những cảm xúc sâu sắc hơn, trưởng thành hơn thông qua hành trình học cách yêu thương một người.



Đồng thời, phần hình ảnh của EP 'love:iu' cũng được Tường Duy và ê-kíp đầu tư thực hiện theo concept như một lớp học.

Tường Duy cùng ban nhạc trình diễn trong không gian của một tiệm sách. Giọng ca gen Z có thế mạnh về giọng hát nội lực và trình diễn live đầy cảm xúc, nên thay vì một MV thông thường, Tường Duy đã chọn thể hiện toàn bộ EP cùng ban nhạc để truyền tải trọn vẹn nhất tinh thần của các ca khúc.

3 ca khúc thuộc EP "love iu" được sáng tác bởi 3 nhạc sĩ khác nhau và sản xuất âm nhạc bởi 3 đội ngũ riêng biệt nhằm tạo nên sự đa dạng trong âm nhạc của Tường Duy.

Đồng thời, mỗi ca khúc sẽ khai thác khả năng biến hóa đầy màu sắc trong giọng hát, phong cách trình diễn linh hoạt, 3 nhạc sĩ trẻ kết hợp cùng Tường Duy trong dự án debut đều sở hữu các bản hit được khán giả yêu thích, ghi dấu bởi những phong cách sáng tác khác nhau, nhưng cùng chung tư duy âm nhạc văn minh, truyền tải cảm xúc chân thành.

Thay vì quay MV, Tường Duy hát live cùng ban nhạc

Ca khúc mở màn cho EP "love: iu" - 'dạy anh cách iu em' được nhạc sĩ Trid Minh sáng tác theo "đặt hàng" từ ý tưởng của chính Tường Duy, xoay quanh những dòng tâm sự của một chàng trai mong bạn gái hãy dạy mình cách yêu cô ấy.

Ca khúc "Bảng cửu thương" mang màu sắc lãng mạn và ngọt ngào, nhắn nhủ mỗi người hãy luôn trân trọng thời khắc được ở bên người thương. Tới ca khúc 'cảm giác về em', Tường Duy diễn tả sự cô đơn, nuối tiếc qua câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, hoài niệm.

Đây là giọng ca gen Z rất tiềm năng

Được khán giả yêu mến từ chương trình thực tế Vote For Five, nhận đánh giá cao về giọng hát nhưng phải dừng lại vì lý do sức khoẻ, sau đó, Tường Duy đã dành nhiều thời gian để nghiêm túc tập luyện, trau dồi khả năng thanh nhạc, trình diễn của bản thân cho đến ngày chính thức debut.