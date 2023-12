Chữa lành cuối năm cùng chùm phim Giáng sinh và năm mới của K+

Với bối cảnh nhộn nhịp của mùa lễ hội cuối năm, những bộ phim theo chân hành trình thú vị mà ý nghĩa của các nhân vật, mang đến nhiều câu chuyện ấm áp để cả gia đình cùng thưởng thức.

Loạt phim hài đầy sắc màu trên kho VOD App K+

Ca Khúc Giáng Sinh (A Christmas Number One) là cuộc đồng hành của hai kẻ xa lạ nhưng gắn bó vì âm nhạc. Bỏ lại mối tình tan vỡ ở New York, Meg Rai bắt đầu hành trình mới trong vai trò quản lý nhóm nhạc 5 Together ở London và gặp Blake Cutter, một nghệ sĩ tài hoa phải gác lại ước mơ để chăm lo cho cô cháu gái Nina đang mắc bệnh.

Loạt tình huống trớ trêu, hài hước bắt đầu khi Meg vô tình nghe được bài ca Giáng sinh Blake viết tặng Nina và lẽo đẽo đi theo thuyết phục anh tham gia 5 Together. Trong khi đó, cốt truyện tô đậm ước vọng tuổi trẻ lại khiến người xem cảm động khi bắt gặp hình ảnh chính mình.

Trong khung cảnh London phủ mờ sương, bộ phim đưa không khí lễ hội lên màn ảnh bằng những giai điệu rộn ràng, nâng đỡ xúc cảm Giáng sinh thêm trọn vẹn.

Cặp đôi Meg Rai - Blake Cutter trong Ca Khúc Giáng Sinh

Trái ngược với Ca Khúc Giáng Sinh nơi con trẻ là cầu nối gắn kết hai nhân vật chính với nhau, Em Bé Paris (Perfect Baby) lại có ngọn nguồn rắc rối xoay quanh một đứa bé. Leo (Đặng Siêu) là một du học sinh tại Pháp có thói ăn chơi trác táng, bỗng một ngày bị nhà văn nổi tiếng Emma (Jane March) kiện ra tòa. Nguyên nhân sâu xa là khi xưa, Emma thực hiện thụ tinh nhân tạo nhưng sinh ra đứa con không như ý. Qua tìm hiểu, cô biết được tinh trùng mình mua bị đánh tráo thành của Leo nên quy rằng anh có tội. Vì vụ kiện này mà Leo khốn đốn vì trở thành ông bố đơn thân.

Tài năng diễn hài của Đặng Siêu khi kết hợp với với diễn viên nhí Lưu Thần Hy tạo nên những khoảnh khắc cười ra nước mắt nhưng cũng nhiều phen làm khán giả rưng rưng xúc động. Anh cũng thể hiện từng bước trưởng thành của nhân vật và trên tất cả, tạo nên một Em Bé Paris đáng xem trong mùa lễ hội, mang lời nhắn nhủ ngọt ngào về tình thân.

Em Bé Paris hài hước, đáng yêu cho mùa Giáng sinh này

Lắng đọng với những bộ phim cực healing

Bước sang giai đoạn khép lại năm cũ, Đêm Giao Thừa (New Year Blues) xoay quanh đồng thời bốn cặp đôi chạm mặt, nên duyên và đi bên nhau những ngày cuối năm. Mỗi người trong số họ đều gặp phải vấn đề riêng trong cuộc sống, đang gồng mình đi qua những vỡ vụn để bước tiếp sang chương mới của cuộc đời.

Màu xanh lam (blue) vừa là biểu tượng của nỗi buồn vừa hàm chứa niềm hy vọng. Thứ sắc màu ấy thật vừa vặn để đặt vào khoảng thời gian giao mùa, ngụ ý nỗi buồn của mùa cũ dù chưa thể chóng phai nhưng ngày mới vẫn đợi chờ phía trước. Quy tụ dàn sao đình đám của Kbiz gồm Yoo In-Na, Yoo Yeon-Seok, Teo Yoo, Soo Young, Đêm Giao Thừa lên sóng K+CINE từ 25/12.

Đêm Giao Thừa mang những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng nơi các nhân vật chữa lành cho nhau

Cũng đem đến câu chuyện về tình yêu thương và gắn kết nhưng Mục Đích Sống Của Một Chú Chó (A Dog’s Purpose) vẽ nên cuộc sống muôn hình vạn trạng qua những lần tái sinh của người bạn bốn chân Bailey. Dù đồng hành cùng cậu chủ nhỏ Ethan, hóa thành chó nghiệp vụ Ellie hay ở bên cô chủ mới với cái tên Tino, Bailey vẫn giữ được ký ức của kiếp sống trước. Đến lần hồi sinh thứ tư, cơ duyên lại đưa đẩy Bailey (lúc này là Buddy) về với Ethan, khi này sống đơn độc ở tuổi 60.

Cho rằng mục đích sống của mình là khiến chủ nhân hạnh phúc, chú chó tìm cách để Ethan nên duyên với người ông từng bỏ lỡ. Qua những hành động thân quen của Buddy, Ethan vỡ òa nhận ra đây chính là Bailey ngày nào. Chú chó không còn mang hình hài cũ, Ethan cũng không còn là cậu thiếu niên đầy tổn thương, cả hai vẫn nhận ra nhau khi kỷ niệm ùa về. Nhẹ nhàng, sâu lắng mà cảm động, Mục Đích Sống Của Một Chú Chó trên kho VOD App K+ khiến khán giả phải suy ngẫm về những mối lương duyên trong đời mình, sưởi ấm trái tim bằng cuộc trùng phùng đầy ý nghĩa.

Mục Đích Sống Của Một Chú Chó đem đến câu chuyện về lòng trung thành

Dịp cuối năm, K+ còn mang đến chùm phim hoạt hình trên kênh K+KIDS cho cả gia đình quây quần bên nhau, thư giãn dịp Giáng sinh và năm mới: Quỷ Lùn Tinh Nghịch: Giáng Sinh Đầm Ấm (Trolls: Holiday in Harmony - 23/12), Thú Cưng Giáng Sinh (Mariah Carey’s All I Want For Christmas Is You - 24/12), Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương (The Snow Queen 4: Mirrorlands - 25/12)... Luôn đầu tư sản xuất và sở hữu bản quyền những tác phẩm phim ảnh đặc sắc dành tặng mọi gia đình Việt, K+ đang khẳng định vị thế nền tảng truyền hình trả phí hàng đầu Việt Nam.

