Chưa kịp xuất ngũ, D.O. (EXO) đã "chốt đơn" du hành lên mặt trăng ở dự án của đạo diễn Thử Thách Thần Chết

Sáng 14/10, truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi D.O. (EXO) và Sol Kyung Gu đã chính thức xác nhận sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh khoa học viễn tưởng mới mang tên The Moon. Bộ phim được cầm trịch bởi vị đạo diễn của series phim đình đám Thử Thách Thần Chết.

Theo đó, D.O. (EXO) sẽ đảm nhận vai diễn anh chàng bị cô lập trên mặt trăng. Hiện tại nam idol vẫn đang trong thời gian tại ngũ nên đây sẽ là bộ phim đầu tiên mà tham gia sau khi xuất ngũ vào đầu năm 2021. Trước đó, D.O. (EXO) là nam idol lấn sân sang diễn xuất và nhận về cơn mưa lời khen về năng lực diễn xuất đa dạng và tài năng qua một số dự án truyền hình lẫn điện ảnh đình đám như: Lang Quân 100 Ngày, Anh Tôi Vô Số Tội, Pure Love,...

Sol Kyung Gu sẽ vào vai một người vô tình kết nối với chàng trai bị cô lập trên mặt trăng khi đang làm việc một mình tại đài quan sát thiên văn trên trái đất. Là nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc, Sol Kyung Gu sở hữu lối diễn xuất linh hoạt đồng thời là gương mặt làm nên thành công của hàng loạt ấn phẩm điện ảnh tên tuổi như Hope, The Merciless,...

The Moon kể câu chuyện về một người đàn ông đang tuyệt vọng do D.O. (EXO) thủ vai khi bị bỏ lại một mình và mắc kẹt hoàn toàn trên Mặt trăng trong một vụ tai nạn và một người đàn ông làm việc tại đài quan sát thiên văn trái đất (Sol Kyung Gu) đang cố gắng đưa người đàn ông bị mắc kẹt này trở về an toàn.

Netizen Việt đang rất mong chờ sự trở lại của D.O. (EXO) sau khi xuất ngũ: - Chưa xuất ngũ mà đã có thông tin phim rồi, anh mình đắt show quá mà. - Vừa xuất ngũ đã đi đóng phim liền ư, anh nhà chăm quá đi không nghỉ ngơi gì luôn. - Nhưng mà đừng cạo đầu "trứng cút" nữa nha. - Mới sáng ra đã nghe tin vui, kịch bản khoa học viễn tưởng lại còn xịn nữa chứ.

The Moon dự kiến sẽ khởi quay vào nửa đầu năm 2021.



Nguồn ảnh và tin: Hancinema, Naver