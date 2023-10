Chủ tiệm bánh The Cake Lab mong muốn lan tỏa niềm đam mê bánh kem “less sugar”, chăm chút từ hương vị đến sức khỏe thực khách

Những năm gần đây mẫu bánh kem mang phong cách Hàn Quốc được các bạn trẻ cực kỳ ưa chuộng vì kiểu dáng đa dạng, cốt bánh mềm mịn hấp dẫn. Tuy nhiên, giữa "ma trận" tiệm bánh ngọt ở Hà Nội hiện nay, thật khó để níu chân khách hàng nếu như không có một dấu ấn nhất định. Chính vì vậy, để chiếm được niềm tin và sự yêu mến của mọi người, những người thợ của "phòng bánh thí nghiệm" The Cake Lab đã không ngừng thiết kế ra nhiều mẫu bánh kem có hương vị cùng kiểu dáng cực kỳ ấn tượng, đi cùng với đó là tiêu chí "less sugar" - bánh ngọt ít ngọt.

Sau 5 năm thành lập, từ một tiệm bánh online đến một cửa hàng giữa trung tâm Hà Nội, với hàng nghìn chiếc bánh được bán ra mỗi tháng. Làm thế nào để những người thợ bánh tại The Cake Lab tìm ra được công thức thành công, phù hợp với tất cả mọi người? Trò chuyện với chị Nguyễn Đắc Ly - Founder The Cake Lab, chúng tôi đã hiểu hơn về bánh ngọt và những câu chuyện sau căn bếp của người làm bánh, không đơn thuần là niềm đam mê mà còn là sự nỗ lực mang đến sự tinh tế trong ẩm thực.





Điều gì đã thu hút Ly đến với nghề bếp bánh?



Với tất cả những người chủ tiệm bánh, có thể nói cơ duyên đều bắt đầu từ niềm đam mê, sự yêu thích về bánh. Trước đó mình đã rất thích làm bánh và chủ yếu làm bánh ở nhà cho gia đình, bạn bè cùng thưởng thức. Sau đó mọi người ăn thấy hợp miệng và cũng giới thiệu đến nhiều người. Điều đó khiến mình nhận ra sự hứng thú "kỳ lạ" với việc làm bánh và từ đó cũng quyết tâm theo con đường bếp bánh chuyên nghiệp.

Quá trình lên ý tưởng, mở thương hiệu bánh ngọt The Cake Lab đến với Ly như thế nào?

Nói là theo con đường chuyên nghiệp nhưng để bàn đến chuyện kinh doanh nghiêm túc, mình cũng phải mất một thời gian đầu "lăn lộn" nghiên cứu về nghề bánh và văn hóa bánh ngọt từ khắp nơi. Bánh ngọt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng nó luôn là một thế giới bao la rộng lớn, càng hiểu sâu hiểu rộng thì càng thấy sự tinh tế của nó, càng thấy có nhiều điều phải nghiên cứu hơn. Mình ấp ủ quyết tâm tạo ra một thương hiệu tôn vinh khẩu vị và cá tính riêng bằng chính sở thích và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Ngoài ra, để lên ý tưởng định vị thương hiệu mình cũng phải học hỏi và tham khảo từ các bếp bánh chuyên nghiệp khác. Và từ đó tiệm bánh ngọt trực tuyến The Cake Lab ra đời.

Có điều gì đặc biệt đằng sau tên gọi "The Cake Lab"?



Tiệm bánh này mình đã hướng đến ngay từ đầu là một nơi để mình tự do sáng tạo bởi vậy The Cake Lab như là một "phòng thí nghiệm" đặc biệt chuyên nghiên cứu sáng tạo các hương vị - công thức - kiểu dáng bánh ngọt từ các nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên. Với nhiệm vụ tạo ra những chiếc bánh có hương vị mới lạ, mang tới sự ngon miệng cho khách hàng.

Hành trình 4 năm bứt phá từ căn bếp nhỏ đến "phòng thí nghiệm" bánh ngọt, có đơn giản chỉ nằm ở đam mê?

Ngày trước, khi bắt đầu với tiệm bánh online mình chỉ có một căn phòng nhỏ vỏn vẹn 15m2. Sau một thời gian do có duyên buôn bán và cũng gặp nhiều may mắn, được phát triển thêm nên có điều kiện chuyển sang cơ sở mới. Mình cũng xác định rõ ràng từng khu vực của tiệm để đảm bảo mọi công đoạn được chỉnh chu nhất có thể. Dưới tầng 1 sẽ là khu vực trưng bày sản phẩm bánh để bán cho khách hàng, tầng 2 và tầng 3 lần lượt là phòng lạnh và khu bếp nướng bánh, còn tầng trên cùng là phòng lab để đào tạo những người có niềm đam mê với bánh.

Trong một không gian mới rộng rãi hơn, chúng mình lại thúc đẩy nhau mang đến những sản phẩm chất lượng đến cho khách hàng. Mỗi ngày, hàng trăm chiếc bánh thơm phức được ra lò và với mình đó là một hành trình dài mà trong đó thật may mắn khi The Cake Lab luôn được quý khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Để có được những bước phát triển như vậy, việc không ngừng học hỏi là điều mình luôn dặn bản thân mỗi ngày!

Khởi nghiệp trong thị trường F&B vô cùng cạnh tranh, Ly cảm thấy đâu là điều khác biệt làm nên dấu ấn của The Cake Lab?



Trong thị trường cạnh tranh như hiện nay, The Cake Lab vẫn có dấu ấn đúng với mong muốn khi thành lập của mình, đó là mang đến cho khách hàng những dòng bánh chất lượng từ hình thức đến hương vị. Điểm nhấn đó chính là tiệm bánh theo đuổi dòng bánh kem whipping cream. Đây là một loại kem có nguồn gốc từ sữa bò tươi nguyên chất, không chứa đường, mang lại hương vị thơm, ngậy và hơn hết còn tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Lý do nào khiến Ly lựa chọn theo đuổi dòng bánh kem whipping khá mới lạ ở thị trường Việt Nam?

Ở vai trò là một người thợ làm bánh và cũng là một người mẹ, mình luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những chiếc bánh đẹp mắt với hương vị độc đáo, được sáng tạo từ những nguyên liệu tự nhiên và cao cấp nhất.

Như trên thị trường chung bây giờ, bánh kem thường được sử dụng dòng topping cream, đây là loại kem thực vật và được đa số bếp bánh ưa chuộng bởi loại này giúp đứng kem và dễ vận chuyển hơn. Còn dòng whipping thì khác, nó khó có thể lên được đúng kết cấu kem để có thể chà láng, ghép bánh và vận chuyển bánh. Hơn nữa, dòng kem whipping có nguồn gốc từ sữa bò nên sẽ có lợi cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Thực khách ngày nay khá lo ngại về những dòng bánh kem ít ngọt vì không thực sự chắc chắn về thành phần của chúng. Ly nhìn nhận vấn đề này như thế nào và The Cake Lab có điểm đặc biệt gì lại khiến khách hàng tin tưởng lựa chọn?



Có 2 điểm mình tự hào nhất ở The Cake Lab: Sử dụng những gì tốt nhất cho khách hàng và tất cả những người đang vận hành, sản xuất ra sản phẩm luôn giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Để khách hàng tin tưởng vào sản phẩm của mình mình chắc chắn phải tập trung vào chất lượng sản phẩm và mình sử dụng đúng nhưng nguyên vật liệu mà mình đã giới thiệu đến khách hàng. Đó như là một lời tuyên bố và mình phải tập trung giữ vững nó. Nhất là việc sau khi mọi người lựa chọn sử dụng sản phẩm bánh của The Cake Lab thì mọi người chắc chắn tự cảm nhận được hương vị khánh rất khác biệt so với các loại bánh truyền thống.

Luôn giữ gìn đạo đức nghề nghiệp là "tôn chỉ" đối với những người đang vận hành, sản xuất ra sản phẩm tại The Cake Lab.

Làm bánh ngọt ít ngọt có dễ hơn bánh ngọt truyền thống không? Đâu là công đoạn phức tạp nhất khi sáng tạo ra một mẫu bánh ở tiệm?



Khó khăn chủ yếu nằm ở khâu tìm hiểu về hương vị, khâu sản xuất như ghép bánh, đánh kém. Đánh kem và ghép bánh cũng phải có kỹ thuật nhất định, phải cảm nhận được độ bông của kem vì kem whipping rất khó xử lý khi mà mình đánh kem mềm quá thì kem phết bánh rất nhanh chảy, khi mình đánh quá tay nó có thể bị tách nước, tách kem không thể sử dụng được.

Hơn nữa, với dòng whipping cream, mình phải ước lượng được dòng kem mình sử dụng hết trong 1 lần sản xuất. Nếu như kem topping thợ làm bánh có thể đánh rất nhiều kem, chà láng được 10 - 20 bánh một lúc thì lượng kem whipping chỉ có thể sử dụng ghép bánh và chà láng khoảng 1-2 cái vì độ chảy của nó rất nhanh nếu như không làm trong phòng lạnh. Chính vì vậy để thành công với dòng bánh kem này thì không bao giờ được vắng bóng sự kiên trì và nỗ lực.

Để The Cake Lab có những thành công bước đầu như hiện nay, chị đã phải đánh đổi những điều gì?

Bất kỳ nghề nào, con đường nào cũng vậy, khi bạn thật sự dấn thân vào nó thì sẽ có niềm vui, niềm tự hào và cả những khó khăn, thử thách. Với hơn 5 năm gắn bó với nghề, những khó khăn thử thách mà Ly gặp phải không ít hơn bất kỳ ai. Điều mình phải đánh đổi nhiều nhất là thời gian dành cho gia đình. Công việc làm bánh này không phải là một công việc theo giờ giấc hành chính như tất cả mọi người, mà mình sẽ phải sẵn sàng làm việc bất cứ khi nào có order của khách hàng, hay cần phải sản xuất bánh cho ngày hôm sau thì mình phải sắp xếp thời gian hợp lý.

Đâu là điều mà Ly tự hào nhất và là động lực xuyên suốt trong hành trình phát triển thương hiệu này?

Về sản phẩm của mình cũng đã có chỗ đứng nhất định trong lòng khách hàng, khách cũng biết và tin tưởng lựa chọn dòng bánh kem whipping của mình nhiều hơn. Tự hào vì mình cũng đã có một hệ sinh thái về bánh với các bếp sản xuất và đào tạo.

Không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng! Khi The Cake Lab đã có lượng khách hàng ổn định, Ly tiếp tục lên kế hoạch chinh phục khách hàng với những công thức bánh vừa mới lạ vừa phục vụ được những nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày để tạo nên một tổng thể bánh hài hòa và ngon miệng nhất. Qua đó, The Cake Lab cũng mong muốn hướng tới việc góp phần tạo nên một tiệm bánh với phong cách sống lành mạnh, tràn đầy năng lượng và tinh tế.

Cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện này.