Chủ tịch Trung Quốc yêu cầu giảm thiểu số người thương vong do mưa lũ

Trong chỉ thị quan trọng về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai vừa đưa ra, Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu các địa phương ở Trung Quốc nỗ lực tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích và mắc kẹt, làm tốt công tác cứu chữa những người bị thương và giảm số người thương vong xuống mức thấp nhất.

Ông cũng yêu cầu sắp xếp nơi tránh trú cho người dân vùng bị ảnh hưởng, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng như giao thông, thông tin liên lạc, điện, sớm khôi phục lại trật tự sản xuất và sinh hoạt bình thường.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, hiện đang là thời kỳ then chốt trong phòng chống lũ lụt ở nước này, do vậy các địa phương, ban ngành phải hết sức coi trọng, tăng cường giám sát, dự báo và cảnh báo sớm, cũng như công tác tuần tra, trực ban, giám sát các khu vực chống lũ trọng điểm, chỉ đạo sát sao và triển khai các biện pháp cụ thể trong phòng chống lũ lụt, dồn toàn lực bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và ổn định xã hội.

Người dân bị mắc kẹt ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh được đưa đi tránh lụt ngày 31/7. Ảnh: The Paper

Chỉ thị của lãnh đạo tối cao Trung Quốc được đưa ra sau khi miền Bắc nước này phải hứng chịu một đợt mưa lớn mang tính cực đoan, gây ra lũ lụt và các thảm họa địa chất, cũng như gây thương vong nặng nề ở một số địa phương như Bắc Kinh, Hà Bắc những ngày gần đây do ảnh hưởng của bão Doksuri.

Riêng Bắc Kinh đã trải qua một đợt mưa lớn liên tục kể từ ngày 29/7, kéo dài khoảng 60 tiếng, với lượng mưa lớn nhất lên tới gần 740mm, khiến xảy ra lũ quét nghiêm trọng. Thành phố này đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 27 người mất tích do mưa lũ.

Quân đội Trung Quốc đã phải điều 4 máy bay trực thăng tiếp tế lương thực và cứu trợ 3 đoàn tàu mắc kẹt ở quận Môn Đầu Câu, Bắc Kinh, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, do giao thông đường bộ một số nơi bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc từng dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu tàn dư bão Doksuri, nhiều khu vực miền Bắc nước này sẽ có mưa rất to kéo dài, với phạm vi ảnh hưởng rộng và tổng lượng mưa lớn, mang tính cực đoan rõ rệt và nguy cơ thiên tai cao. Ước tính một vùng diện tích lên tới 220.000 km2 sẽ có lượng mưa tích lũy trên 100 mm, gây ảnh hưởng đến khoảng 130 triệu người.