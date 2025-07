Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3

Ngày 20/7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND về việc chủ động, tập trung ứng phó bão số 3 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu: giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các phường, xã tập trung chỉ đạo, chủ động kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả công tác ứng phó với bão số 3 và các loại hình, thiên tai, sự cố có thể xảy ra.

Cùng với đó, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai ứng phó. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thiên tai, sự cố và công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả về UBND TP (qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố). Chịu trách nhiệm trước UBND TP, Chủ tịch UBND TP về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Cây xanh gãy đổ trên phố Hà Nội sau cơn dông chiều 19/7.

Chủ tịch các xã, phường phải sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở; rà soát phương án bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Chủ tịch UBND TP giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Trong đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai để dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân biết chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị và các đơn vị liên quan sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn, ứng phó với mưa, bão và các sự cố có thể xảy ra. Các đơn vị rà soát, triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, công trình xây dựng; khẩn trương triển khai thu dọn cây gãy, đổ do gió mạnh, mưa lớn xảy ra cuối giờ chiều ngày 19/7 vừa qua ; chủ động kịp thời triển khai phương án khắc phục, bảo đảm giao thông thông suốt trên địa bàn TP.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng phối hợp với địa phương và các lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công an các xã, phường sẵn sàng triển khai hỗ trợ Nhân dân phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống trên địa bàn...