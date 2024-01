Chủ quán phở ở Hà Nội nói về nam TikToker ngồi xe lăn: "Không có như trên mạng đâu, chú ấy ăn xong vẫn tươi cười đi ra"

Clip: Chủ quán phở ở Hà Nội nói về nam TikToker ngồi xe lăn

Mới đây, trên mạng xã hội (MXH) đã lan truyền thông tin về sự việc V.M.L - một Tiktoker khá nổi tiếng với 248.000 người follow - khi đi ăn tại hai địa điểm ở Hà Nội đã nhận được những trải nghiệm không mấy tốt đẹp.



Cụ thể, theo bài đăng trên trang cá nhân của V.M.L., L. cho biết mình và bạn gái đã bị từ chối phục vụ, đồng thời phải nhận những lời khá khó nghe từ chủ quán vì ngồi xe lăn.

Vào sáng ngày 15/1, ghi nhận tại quán phở trên phố Nam Ngư (P. Cửa Nam , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - quán phở được nhiều người cho rằng có liên quan đến vụ việc, có thể thấy mọi hoạt động trong quán vẫn diễn ra bình thường và khá đông khách.

Theo lời kể của bà Th., được biết khi anh L. cùng bạn vào ăn thì trời khá mưa và đông khách. Do diện tích quán nhỏ, phía đối diện quán có 2 quán cà phê liên kết cùng kinh doanh nên bà đã nói anh qua đó ngồi:

"Ban đầu, xe lăn đến thì cho đằng sau lưng tôi. Tôi mới nói giờ chật thế này làm sao bán được hàng. Em sang ngồi bên kia uống một cốc nước có phải thoải mái hơn không. Chỗ bán hẹp như này, cả cái xe anh ấy ngồi bên cạnh tôi làm sao tôi bán được".

Bà Th. - người được cho là bà chủ quán phở trong câu chuyện của anh L.

Em dâu bà Th. cũng là người chứng kiến câu chuyện và cho biết thêm, ngay sau đó anh L. cùng bạn vẫn ăn bình thường và tươi cười đi ra:

"Mọi chuyện sau đó vẫn bình thường, vui vẻ. Chú ấy ăn rồi vẫn tươi cười đi ra mà. Trước vẫn bán cho chú ấy hay ăn tối, không có gì hết. Bao giờ chú ấy cũng ngồi đầu bàn này, con dâu tớ bán.

Hôm ấy đúng mưa gió, đúng giờ đông nữa nên bác ấy chỉ nói câu đó thôi, không có câu gì là "ngữ này", "ngữ khác" cả, không có như trên mạng đâu. Lúc mình thấy mọi người nói, mình bảo câu đó là không đúng".

Quán phở vẫn khá đông khách sau vụ việc

Liên quan đến câu chuyện trên, ông Nguyễn Đắc Văn - một khách hàng lâu năm tại quán phở - cho rằng, việc chủ quán có thể vô tình làm tổn thương anh L. là điều có thể cảm thông:



"Hàng chỉ có 1 mét thôi, có hai cái ghế băng hai cái bàn thì chúng ta làm sao có thể dễ dàng xếp vào khi quán đông khách. Cộng thêm để xe lăn ngay sau người ngồi người ta làm, bốc một bát phở, cả ngày bán 500 - 700 hay cả nghìn bát, người ta làm sao làm được.

Có thể có những câu nói chưa được chuẩn mực lắm nhưng đừng nhìn vào những câu nói đó để lên án và tạo nên những yếu tố không tốt ở trên MXH. Mấy chục năm nay vẫn thế, chỗ ngồi vẫn thế, cô chủ vẫn thế, phở chất lượng cũng vẫn thế".

Ông Nguyễn Đắc Văn - một khách hàng lâu năm tại quán phở

Trước đó, liên hệ với chị L., người đã cùng với nam Tiktoker có những trải nghiệm được cho là không may trên, chị cho biết, những thông tin mà hai anh chị đã đăng tải trên MXH là hoàn toàn đúng sự thật:

"Chúng mình hoàn toàn cam kết với pháp luật và cơ quan chức năng đây là thông tin đúng sự thật. Chúng mình cũng đang làm việc với một số bên liên quan mong muốn sớm đưa thông tin xác thực nhằm để bảo toàn danh dự cũng như không làm tổn hại đến cơ quan tổ chức hay một bên nào khác. Bọn mình vẫn đang trong quá trình làm việc và sớm công bố thông tin chính xác trên MXH".

Đối với việc có những trải nghiệm được cho là không mấy tốt đẹp tại quán, chị L. cũng cho biết: "Có thể do người già vẫn còn quan niệm xưa cũ, người khiếm khuyết thì không may mắn hoặc do quán bé, chính bản thân chúng mình ngồi chiếm diện tích khiến cô khó chịu nên mới có những hành động như thế".

Hiện sự việc vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng với những ý kiến khác nhau.