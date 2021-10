Chủ quán làm biển dịch “cút lộn rang me” sang tiếng Anh để phục vụ khách Tây, ngước lên nhìn thì ai cũng đứng hình

Thời buổi bây giờ không chỉ các nhà hàng, khách sạn mới có menu song ngữ - đa ngữ thôi đâu mà ngay cả các quán nhỏ lẻ, vỉa hè cũng đã update để phục vụ lượng khách nước ngoài không hề nhỏ đang sinh sống tại Việt Nam hoặc du lịch tại Việt Nam. Nhưng cũng từ việc này mà không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra do vốn tiếng Anh có hạn của các cô chú tiểu thương.

Một tấm biển in món ăn dịch sang tiếng Anh đang khiến MXH cười nghiêng ngả. Chủ quán muốn dịch “cút lộn rang me”, chẳng rõ dùng công cụ gì để dịch mà cái kết lại như thế này đây:

Đứng hình mất 5 giây… (Nguồn: Nguyễn Ngọc Minh Anh)

Tấm biển đã in “cút lộn rang me” sang tiếng Anh thành “Get away from me” = “Hãy tránh xa tôi ra”??? Ai làm biển cho chủ quán thực sự không có tâm, từ một món ăn đã biến thành câu đuổi khách thế này thì ai vô quán nữa đây?

Một số phản hồi của dân mạng:

- “Tiếng Anh đỉnh cao”.

- “Ừ thì ‘cút’ với ‘me’ cũng đúng nghĩa còn gì”.

- “Lại xài Google Dịch đây mà”.

- “Mấy anh Tây kiểu: vừa bước vào toát mồ hôi, quay xe về luôn”.

Cách đây không lâu thì có một tấm biển cũng là món cút lộn xào me nhưng lại gây lú lẫn nặng với vụ 3k/trứng, 10k/3 trứng nè: