Chồng trả tiền thuê nhà để giữ nguyên hiện trường vợ bị sát hại trong 26 năm, hung thủ là kẻ không ai ngờ

Mới đây, câu chuyện một người đàn ông Nhật Bản đã liên tục trả tiền thuê nhà trong 26 năm để giữ nguyên hiện trường vụ án, nơi vợ ông đã bị sát hại đã khiến dư luận không khỏi trầm trồ.

Cuối cùng, sau 26 năm dài đằng đẵng, những nỗ lực không bền bỉ của người đàn ông đã đem lại kết quả, hung thủ đã bị bắt, công lý đã được thực thi.

Anh Satoru Takaba cùng vợ con trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.

Được biết, vào ngày 13 tháng 11 năm 1999, một bà nội trợ, Namiko Takaba, đã bị sát hại tại nhà riêng ở Nhật Bản, trước sự chứng kiến của cậu con trai 2 tuổi. Chính quyền đã điều động khoảng 100.000 cảnh sát đến điều tra vụ án và phỏng vấn 5.000 người. Tuy nhiên, các nhà điều tra chỉ phát hiện ra nghi phạm là một phụ nữ nhóm máu B, cao khoảng 1,6m và đi giày dài 24cm mà không thể xác định được chính xác là kẻ nào.

Hình ảnh Namiko Takaba và con trai trước khi cô bị sát hại.

Quyết không bỏ cuộc, chồng nạn nhân, ông Satoru Takaba vẫn tiếp tục trả tiền thuê nhà để bảo tồn hiện trường vụ án, hy vọng có thể tìm ra thêm manh mối nàonhằm sớm tìm ra hung thủ. Ông Satoru Takaba để nguyên mọi thứ trong nhà, kể cả vết máu, chờ đợi bước đột phá trong cuộc điều tra.

Trong 26 năm, ông Satoru Takaba cũng không tái hôn, một mình nuôi con trai khôn lớn và đã trả tổng cộng là 22 triệu yên (tương đương khoảng 3,8 tỷ VNĐ) cho căn hộ nơi gia đình ông đã từng sinh sống, theo tờ South China Morning Post.

Ông Satoru Takaba cũng không ngờ sau 26 năm, cuối cùng câu đố đã có lời giải, và hung thủ hóa ra lại là người mà ông từng quen biết, hay nói một cách chính xác hơn, là bạn học cũ của ông.

Ông Satoru Takaba và hung thủ, Kumiko Yasufuku thời còn học trung học.

Năm ngoái, cảnh sát đã mở lại vụ án và vào ngày 30 tháng 10, Kumiko Yasufuku, 69 tuổi, đã ra đầu thú với chính quyền Nagoya. Yasufuku là bạn học thời trung học của Takaba, từng phải lòng ông Satoru Takaba và gửi tặng anh những thanh sô cô la vào ngày Valentine kèm theo một lá thư bày tỏ tình cảm, nhưng anh đã từ chối.

Cảnh sát cho biết ADN từ máu tìm thấy tại hiện trường vụ án trùng khớp với ADN của Kumiko Yasufuku, và nghi phạm đã bị bắt vì bị tình nghi giết người. “Tôi không bao giờ ngờ đó lại là cô ta. Tôi cứ tưởng kẻ giết người đã rời khỏi Nagoya, nhưng hóa ra cô ta vẫn sống gần căn nhà tôi thuê suốt thời gian qua”, ông Takaba nói.

Hai người không liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp và chỉ gặp nhau một lần mỗi năm trước vụ án, điều này không khiến Takaba nghi ngờ cô ta. "Cô ta không quấy rối chúng tôi trước khi gây án. Vì vậy, tôi nghĩ không thể là cô ta được", người đàn ông nói thêm. Hàng xóm đã nói với cảnh sát rằng họ nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà nạn nhân trước khi vụ án xảy ra.

Takaba cho biết bạn bè đã chúc mừng ông sau khi nghi phạm bị bắt.

“Vậy là việc trả tiền thuê nhà suốt bao năm qua thực sự đáng giá. Thật sốc khi kẻ giết người lại là người tôi quen. Tôi thấy thương Namiko quá,” ông Satoru Takaba nói thêm.