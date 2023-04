Chống người thi hành công vụ, đâm bị thương 2 cảnh sát

Trao đổi với VOV, ông Hứa Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Yến, huyện Cao Lộc cho biết: Khoảng 9h sáng nay (18/4), Công an xã Hải Yến phát hiện bà Hoàng Thị N. (SN 1968, trú tại xã Hải Yến) cầm can xăng và có hành vi hăm dọa công nhân thi công tuyến đường huyện 28 Cao Lộc - Ba Sơn (đoạn qua xã Hải Yến), lực lượng công an đã tiến hành ngăn chặn.

Dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 28 Cao Lộc - Ba Sơn

Trong lúc hai bên giằng co, bà Hoàng Thị N. đã dùng vũ khí là 1 con dao nhọn làm bị thương 2 chiến sỹ. Công an huyện Cao Lộc đã tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Ông Hứa Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Yến, huyện Cao Lộc cho biết: Nguyên nhân là bà Hoàng Thị N. không đồng thuận với chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án này./.