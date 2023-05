Chồng Mai Hồ giữ vợ khư khư, nhưng hạnh phúc thật hay không nhìn cách đặt tay khi chụp ảnh chung mới rõ!

Sau khi quyết định về lại Việt Nam sinh sống, gia đình Mai Hồ (Hồ Ngọc Mai, sinh năm 1987) nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người không khỏi xuýt xoa vì cuộc sống đáng ngưỡng mộ của nữ người mẫu khi có chồng vừa đẹp trai vừa yêu chiều, con cái xinh xắn khỏe mạnh.

Đặc biệt, trong những hình ảnh và chia sẻ do Mai Hồ tiết lộ, dân tình còn nhận ra Nam Bùi (sinh năm 1991, Việt kiều Đức) - chồng doanh nhân của cô còn công khai “giữ” vợ khư khư.

Vợ chồng Mai Hồ

Dùng Facebook chỉ để "giữ" vợ

Trong một hình ảnh Mai Hồ mặc bikini được đăng tải vào hồi tháng 7/2022, cô viết: “Chồng dặn up hình luôn phải tag chồng vào… Lý do thì em chưa hiểu. Ủa? Rồi Facebook mình hay Facebook ổng”.

Vẫn biết Nam Bùi muốn công bố Mai Hồ đã là “hoa có chủ” và người đẹp giả vờ không hiểu nhưng ở phần bình luận, diễn viên Tiến Luật không ngại giải thích hộ. “Ổng sợ do vợ ổng ngày càng xinh á mà” - Tiến Luật nói.

Ngoài ra khi trả lời cư dân mạng, Mai Hồ còn cho biết chồng dùng Facebook chỉ để canh me mình chứ không thường xuyên up ảnh hay cập nhật. Có lẽ vì vậy mà trang cá nhân của Nam Bùi chỉ có 5 ảnh công khai do chính chủ tự đăng, còn lại đều do vợ tag.

"Đánh dấu chủ quyền" tinh tế

Không những thế, ông xã Mai Hồ còn luôn có một hành động nhỏ “đánh dấu chủ quyền” khi chụp ảnh chung với vợ. Đó dù trong bối cảnh nào hay ở bất cứ đâu, Nam Bùi luôn đặt tay lên eo vợ rất tình cảm và lãng mạn.

Được biết đây là thói quen của doanh nhân điển trai từ khi cặp đôi còn yêu. Điều này được thể hiện rõ ràng trong những hình ảnh từ trước đây của Nam Bùi và Mai Hồ. Người ta nói đàn ông yêu hay không thể hiện rõ nhất ở những cử chỉ, hành động trở thành vô thức. Bên nhau lâu mà vẫn giữ được cái ôm eo, quàng tay vợ khi chụp ảnh thì chứng tỏ ông xã Mai Hồ yêu cô rất nhiều.

Nam Bùi luôn ôm eo Mai Hồ, dù là trước đây hay bây giờ

Những khoảnh khắc hạnh phúc khác của cặp đôi

Giỏi chăm vợ con, sinh nhật mình liền mua quà tặng vợ

Có anh chồng cực phẩm, Mai Hồ cũng không ngại khoe chồng lên MXH với mọi người, khiến dân tình vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Cô cho biết chồng mình không chỉ giỏi giang trong công việc mà còn đảm đang khi về nhà, biết cách chiều vợ chăm con. Chẳng hạn như trong dịp sinh nhật của mình, Nam Bùi lại chủ động đi mua quà tặng vợ, đã thế lại còn đúng thứ Mai Hồ thích.

Nam Bùi tặng quà cho vợ nhân dịp sinh nhật mình