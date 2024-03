"Chồng" Hồng Diễm lộ ảnh có con lớn với tiểu tam, netizen than trời vì phim drama đến ngộp thở

Bộ phim Trạm cứu hộ trái tim vẫn đang phát sóng trên VTV3 thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Trong tập 4 mới lên sóng, nhân vật Nghĩa (Quang Sự đóng) lộ nhiều góc khuất. Nghĩa là chồng của Ngân Hà (Hồng Diễm). Bề ngoài, anh ta là người đàn ông chu toàn, tinh tế, yêu vợ. Nghĩa ngày nào cũng pha sữa cho vợ uống để bồi bổ sức khỏe. Một ngày, mẹ Nghĩa phát hiện con trai luôn bỏ thứ gì đó vào sữa của vợ. Khi bà hỏi thì Nghĩa trả lời rằng đây là thuốc bổ.

Bán tín bán nghi, mẹ Nghĩa mang thứ thuốc này ra hiệu thuốc để kiểm tra thì người bán thuốc nói rằng muốn biết cụ thể cần phải mang thuốc đi xét nghiệm thành phần. Ở đoạn kết tập phim, mẹ Nghĩa sốc khi nhận được kết quả xét nghiệm và nhân viên bán thuốc ghé tai bà thì thầm điều gì đó. Người xem đoán rằng, thực tế, thứ "thuốc bổ" mà Nghĩa âm thầm bỏ vào sữa của vợ chính là thuốc tránh thai.

Tại sao Nghĩa lại không muốn có con? Đơn giản vì anh ta đã có một gia đình hạnh phúc trong bóng tối. Nghĩa đã là bố của một cậu con trai lớn, chính là con của nữ bác sĩ tâm lý An Nhiên. Điều này đã sớm được nhà đài hé lộ trong trailer phim trước đó.

Hậu trường phim hé lộ hình ảnh gia đình trong bóng tối của Nghĩa

Trong đoạn preview tập 5 được hé lộ, mẹ con An Nhiên cũng có cuộc chạm trán với Ngân Hà và mẹ Nghĩa ở trung tâm thương mại. An Nhiên tỏ ra khá hốt hoảng khi gặp mặt Hà ở đây. Khi mẹ con An Nhiên đi khỏi, Nghĩa cũng bất ngờ xuất hiện. Anh ta nói rằng mình âm thầm đi theo Ngân Hà. Tuy nhiên, khả năng cao là Nghĩa đang nói dối. Anh ta đang dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình thì đúng hơn.



Như vậy, cuộc hôn nhân với Ngân Hà chỉ là vỏ bọc. Tuy nhiên tại sao Nghĩa lại tiếp cận Ngân Hà và hại cuộc đời cô tới mức đó? Phải chăng, Nghĩa có "thâm thù đại hận" với gia đình Hà, mà cụ thể là với ông Trường, bố của cô?

Preview phim "Trạm cứu hộ trái tim" tập 5

Trên MXH, khán giả cũng thi nhau dự đoán các tình tiết phim Trạm cứu hộ trái tim. Nhiều người bày tỏ sự choáng váng vì loạt drama trong phim:

- Nghĩa có con trai lớn rồi, không thể tin được những thằng đàn ông lẻo mép, lúc nào cũng ra vẻ ngọt ngào yêu vợ, chiều vợ, tất cả chỉ là giả dối! - Đúng là không tin được vào ai hết! Nhưng mẹ Nghĩa và mẹ Hà tinh lắm đấy, đừng có đùa! - Nhân vật Nghĩa ngay từ đầu đã nhiều bí mật rồi, khả năng việc Nghĩa thâm nhập vào gia đình Hà là để trả thù cho bố mình. Phim Việt Nam giờ drama ghê gớm thật! - Quá sợ loại đàn ông sống hai mặt thế này! (Nguồn: YouTube)

Đón xem Trạm cứu hộ trái tim tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.