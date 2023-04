Chống già cho làn da tuổi 32: Duy trì thói quen dưỡng da với 3 sản phẩm chính

Serum C E Ferulic là tinh chất chống oxy hóa vượt trội cho da. Sản phẩm được điều chế từ 15% Vitamin C nguyên chất (L-Ascorbic Acid), 1% Vitamin E (Alpha Tocopherol) và 0.5% Ferulic Acid giúp bảo vệ da trước hư tổn do ảnh hưởng từ các gốc tự do sản sinh từ yếu tố môi trường như ô nhiễm khí quyển, tia UVA/UVB và bức xạ hồng ngoại (IR).