Chồng cũ "nàng Cỏ" Goo Hye Sun tái xuất sau 4 năm dính phốt ngoại tình: Visual thăng hạng nhưng có thoát "lời nguyền flop"?

Ahn Jae Hyun là nam diễn viên Hàn Quốc được khán giả nhớ tới chủ yếu qua danh xưng "chồng cũ của Goo Hye Sun". Còn nhớ hồi năm 2019, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi cũng là lúc nàng Cỏ đưa ra hàng loạt bằng chứng cho thấy Ahn Jae Hyun ngoại tình. Thời gian sau đó, anh liên tục phải đối mặt với những lời đàm tiếu, sự chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng. Thế nhưng việc Goo Hye Sun liên tục "than khóc" trong nhiều năm mà không đưa, ngay cả khi hai người không còn liên quan, khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi, cũng từ đó mà dần lấy lại thiện cảm với Ahn Jae Hyun. Thậm chí còn có nhiều ý kiến cho rằng mỹ nam họ Ahn mới là "nạn nhân" trong vụ ly hôn lùm xùm này.



Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun thuở mặn nồng (Ảnh: Naver)

Dù không còn bị chỉ trích nhiều như thời điểm năm 2019 nhưng dường như Ahn Jae Hyun vẫn gặp khó khăn trong việc tái xuất màn ảnh. Phải mãi tới 2023, anh mới có cho mình một dự án, đó là bộ phim The Real Deal Has Come - phim cuối tuần dài 50 tập của đài KBS. Trước thông tin tái xuất này, phản ứng của cư dân mạng nhìn chung là tích cực, nhiều người tỏ ra hào hứng, chúc mừng sự trở lại của nam diễn viên họ Ahn.

Gần đây nhất, đài KBS đã tung ra loạt hình ảnh hé lộ tạo hình của Ahn Jae Hyun. Ở độ tuổi U40, nam diễn viên có màn thăng hạng visual, gương mặt không hề lộ dấu hiệu tuổi tác, điển trai hơn hẳn thời điểm trước ly hôn.

Tạo hình phim mới của Ahn Jae Hyun (Ảnh: KBS)

Trước mắt khán giả khá "hoan hỉ" với màn tái xuất hậu bê bối của Ahn Jae Hyun nhưng cũng không ít người lo ngại, rằng anh liệu có tiến bộ về diễn xuất không khi suốt nhiều năm qua không có dự án mới. Việc dẫn dắt một bộ phim dài tới 50 tập bên cạnh dàn diễn viên bảo chứng về diễn xuất như Baek Jin Hee, Cha Joo Young liệu có quá sức với anh? Chưa kể Ahn Jae Hyun đã đi diễn nhiều năm nhưng không có bất kỳ dự án nào đủ thành công để khán giả gọi tên mỗi khi nhắc tới anh, liệu lần trở lại này, mỹ nam họ Ahn có thoát được khỏi "lời nguyền flop".

Ảnh: KBS

Tổng hợp