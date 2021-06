Chồng cũ của diễn viên Hoàng Yến bị khui lại loạt ảnh giao lưu với "giang hồ mạng" Phú Lê, vợ chồng Đường Nhuệ

Đoạn clip ghi lại cảnh nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung đang gây xôn xao khắp cộng đồng mạng. Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 22/6. Khi đang ngồi trong quán cà phê, nữ diễn viên bị chồng cũ thứ 4 là Cao Xuân Thắng hẹn gặp, rồi đánh thẳng vào mặt. Thắng bỏ đi, lúc sau quay lại cầm dao, có ý định truy sát cô.

Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến sự việc, rất nhiều bạn bè của Hoàng Yến đã can ngăn. Họ đưa nữ diễn viên lên tầng trên, đẩy người chồng cũ ra khỏi cửa quán cà phê.

Trước khi ly hôn và xảy ra vụ việc hành hung trên, Hoàng Yến và chồng cũ từng khiến không ít người xuýt xoa với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Được biết, Cao Thắng - chồng cũ kém 3 tuổi của Hoàng Yến không hoạt động nghệ thuật mà làm kinh doanh. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên đăng tải hình ảnh tham gia các buổi talkshow với vai trò diễn giả và giới thiệu mình là CEO của một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc.

Chồng cũ của Hoàng Yến từng xuất hiện tại nhiều buổi talkshow với vai trò diễn giả (Ảnh:FBNV)

Không những thế, cư dân mạng còn soi ra được loạt ảnh Cao Thắng từng chụp chung với những cái tên nổi tiếng trong giới giang hồ như Phú Lê, vợ chồng Đường Nhuệ..., những kẻ từng "sa lưới" pháp luật.

Chồng cũ Hoàng Yến chụp chung với "giang hồ mạng" Phú Lê (Ảnh: Internet)

Cao Thắng chụp chung với vợ chồng Đường Nhuệ (Ảnh: Internet)

Trong đó, Cao Thắng nhiều lần chụp chung cùng Đường Nhuệ. Cả hai tỏ ra vô cùng thân thiết trong một số bức hình đăng tải trên trang cá nhân.

Cao Thắng nhiều lần chụp ảnh thân thiết với Đường Nhuệ (Ảnh: FBNV)

Cao Thắng giao du với nhiều "giang hồ mạng" (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, vụ việc nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Ngày 24/6, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của nữ diễn viên Hoàng Yến, 45 tuổi, về việc bị chồng cũ hành hung tại quán cà phê trên địa bàn. Hiện, Công an phường Xuân La đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Tây Hồ.