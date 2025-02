Chồng bắn vợ rồi tự sát trên xe bán tải khiến nhiều người bàng hoàng

Mới đây, một vột vụ việc tại Thái Lan trong đó người chồng sau khi bắn vợ thì tự sát luôn khiến người thân của họ hết sức đau xót và ngỡ ngàng.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng hôm thứ Tư, 19/2 vừa qua tại huyện Mueang, tỉnh Buriram của Thái Lan. Khi đó, bà Nahathai, 51 tuổi, giám đốc một trường học được cho là đang trên đường trở về sau khi lái chiếc xe bán tải đưa cháu mình đến trường. Ngồi bên cạnh bà Nahathai là chồng của bà, ông Somsak, 46 tuổi.

Tuy nhiên, khi chiếc xe đang di chuyển thì ông Somsak bất ngờ dùng súng bắn vợ, sau đó dùng chính khẩu súng ấy để tự sát. Hiện bà Nahathai vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Buriram, còn ông Somsak thì đã tử vong.

Ông Somsak bắn vợ và tự sát ngay trên chiếc xe bán tải của họ.

Ban đầu, nhiều người không hiểu lý do đằng sau hành động dại dột của ông Somsak. Nhưng sau đó, cảnh sát cho rằng có thể sự ghen tị và căng thẳng do chẩn đoán ung thư của người đàn ông này đã góp phần gây ra vụ việc. Đoạn phim do camera an ninh gần hiện trường cung cấp thêm thông tin chi tiết về các sự kiện dẫn đến vụ nổ súng.

Vào khoảng 9h22 phút sáng, người ta nhìn thấy chiếc xe của cặp đôi đang di chuyển về phía nhà của họ, cách đó khoảng 500 mét, với bà Nahathai ngồi ở ghế lái và ông Somsak ngồi ở ghế phụ.

Vụ việc khiến các nhân chứng ở hiện trường vô cùng bàng hoàng.

Một góc khác của đoạn phim do camera an ninh ghi lại cảnh chiếc xe bán tải của cặp đôi rẽ vào con hẻm nơi xảy ra vụ việc dù đoạn phim không có âm thanh. Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết đã nghe thấy tiếng còi xe liên tục khi đến gần. Vào khoảng 9h23 phút, tiếng còi xe vang lên trong đoạn phim camera an ninh bổ sung, sau đó là ba tiếng súng.

Hai phát súng đầu tiên được cho là do Somsak bắn vào Nahathai, và phát súng thứ ba được cho là khi ông ta quay súng vào mình để tự sát. Sau tiếng súng nổ, người dân nhanh chóng gọi xe cấp cứu.

Đến 9h44 phút, xe cấp cứu đã đến chở bà Nahathai, người bị thương nặng, đến bệnh viện. Trong khi đó, ông Somsak đã tử vong và các nhân viên pháp y sau đó đã đến vào lúc 11h24 phút để khám nghiệm hiện trường và bảo vệ khu vực. Hiện bà Nahathai tiếp tục được điều trị trong tình trạng nguy kịch, trong khi người thân đang thu xếp để tiến hành tang lễ cho ông Somsak ở Nakhon Si Thammarat.