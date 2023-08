Chọn trường, chọn trọ sao dễ bằng chọn laptop tại Thế Giới Di Động: đa dạng mẫu mã, giá cả phải chăng

Đặc biệt, khi mua sắm laptop Lenovo trong mùa Back to School, bạn sẽ có được tận hưởng loạt khuyến mãi đa tầng cực hấp dẫn, bao gồm giảm giá trực tiếp lên đến 30%, đổi điểm giảm thêm 3 triệu, quay số may mắn giảm thêm đến 1 triệu cùng cơ hội trúng xe máy,... nghe thôi đã thấy "mơi" rồi.



Lenovo là thương hiệu laptop đa dạng mẫu mã, phân khúc giá, đáp ứng mọi nhu cầu từ học tập, văn phòng cơ bản đến các mẫu máy cao cấp dành cho doanh nhân hoặc game thủ. Với chính sách bảo hành tận nơi đến 3 năm, Lenovo luôn là thương hiệu mang đến sự an tâm, thuận tiện cho khách hàng khi sở hữu sản phẩm của mình. Đồng hành cùng Lenovo nhiều năm qua, Thế Giới Di Động đã ký kết hợp tác chiến lược cùng Lenovo nhân dịp sự kiện Back to School năm 2023 để đem lại cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với mức giá phải chăng và trải nghiệm, ưu đãi tốt nhất khi mua sắm cho năm học mới. Dưới đây là một vài mẫu laptop nổi bật mà bạn có thể nghía qua để ‘pick’ cho mình một người bạn đồng hành ưng ý nhân dịp khuyến mãi lớn này.

Laptop Lenovo Ideapad 3 15ITL6 i3 1115G4/8GB/256GB/15.6"F/Win11 màu xám được xướng tên đầu tiên trong danh sách này. Sở hữu thiết kế tối giản, thời thượng nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định. Đây là một trong những chiếc laptop được ưa chuộng nhất hiện nay khi có mức giá sau khuyến mãi chỉ 8,49 triệu đồng nhưng vẫn được trang bị màn hình 15.6 inch full HD rõ nét cùng tấm nền IPS cung cấp góc nhìn rộng hơn, tích hợp với công nghệ chống chói Anti Glare giúp giảm thiểu các ánh sáng phản chiếu và mờ hình ảnh, đây đích thị là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn học sinh, sinh viên hoặc người làm công sở.

Lenovo Ideapad 3 15ITL6 i3 màu xám thời thượng, phù hợp với cả nam và nữ

Một cái tên khác trong dòng Core i3 là Laptop Lenovo Ideapad 3 15IAU7 i3 1215U/8GB/256GB/15.6"F/Win11 màu xám cũng rất đáng để bạn cân nhắc. Thuộc phân khúc tầm trung, giá sau khuyến mãi chỉ còn 10,99 triệu đồng nhưng sở hữu bộ vi xử lý Intel thế hệ 12 tân tiến rất phù hợp với mọi tác vụ của một chiếc laptop học tập - văn phòng từ cơ bản đến nâng cao. Người dùng hoàn toàn có thể thực hiện soạn thảo văn bản trên những file tài liệu phức tạp hay nhập công thức tính cho một bảng tính trên 2.000 dòng mà không gặp phải hiện tượng giật lag gây khó chịu. Bên cạnh đó, máy cũng đủ mạnh để mình làm những công việc cơ bản như thiết kế poster, hình ảnh trên Photoshop, Canva,...

Dung lượng pin 45Wh giúp bạn có thể sử dụng máy trong khoảng 4 tiếng

Cùng một nhà Lenovo nhưng nếu bạn cần một chiếc máy khỏe để thỏa sức sử dụng các phần mềm thiết kế hoặc chinh chiến với những tựa game trung bình thì hãy cân nhắc mẫu Laptop Lenovo Ideapad 3 15ITL6 i5 1155G7/8GB/512GB/Win11. Kiểu dáng thanh lịch, hiện đại, khối lượng lại tương đối nhẹ, dễ dàng cho việc di chuyển.

Lenovo Ideapad 3 15ITL6 i5 phù hợp cho tác vụ học tập, làm việc văn phòng từ nhẹ đến nặng, cũng như có thể thiết kế đồ họa và chơi game nhẹ

Đáng chú ý là bộ vi xử lý Intel Core i5 1155G7 và card tích hợp Intel Iris Xe Graphics có thể xử lý tốt hầu hết các tựa game phổ thông ở mức cấu hình vừa phải, không bị giật lag hay nóng máy. Ngoài ra, Iris Xe Graphics cho hiển thị chất lượng hình ảnh trong game với độ phân giải lên đến 1080p và có tần số 60 FPS một cách mượt mà, sắc nét. Bên cạnh đó, Iris Xe Graphics hỗ trợ chất lượng hình ảnh lên tới 8K cộng thêm 4K HDR, người dùng có thể tận hưởng những thước phim hấp dẫn, sắc nét một cách ấn tượng.

Tháng 8 và tháng 9 là thời điểm thích hợp để mua Laptop tại Thế Giới Di Động vì không chỉ được giảm giá đến 30% mà còn thêm các chương trình siêu khuyến mãi cho dịp Back 2 School. Nổi bật với chương trình đổi điểm thi giảm thêm đến 3 triệu dành cho tân sinh viên năm 2023. Cụ thể, với điểm trung bình từ 1 đến 8, mỗi điểm sẽ được giảm thêm 100 ngàn, ví dụ trung bình 7 điểm, bạn sẽ được giảm thêm 700 ngàn. Nếu xuất sắc có điểm từ 9 tới 10, bạn được giảm liền tay 3 triệu, thi điểm càng cao - giá giảm càng đã!

Nếu bạn đã không còn là tân sinh viên để tham gia đổi điểm nữa thì vẫn hãy cứ yên tâm, bởi học sinh - sinh viên và cả giáo viên sẽ được giảm đến 900 ngàn đồng tùy sản phẩm. Thêm vào đó, bạn còn có tham gia vòng quay may mắn giảm thêm đến 1 triệu khi mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng của Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh trên toàn quốc. Và "vedette" của đại tiệc ưu đãi mùa tựu trường chính là chương trình Lucky Draw 50 chiếc xe Wave với số lượng 4 chiếc mỗi tuần đang chờ ‘gặp chủ gửi chìa’.

Đó là lý do vì sao nói chọn trường, chọn trọ khó hơn cả chọn laptop, vì đến Thế Giới Di Động không lo về giá lại còn ưu đãi ngập tràn, chỉ cần "Hợp" là mua. Đến Thế Giới Di Động mua Laptop là very Hợp giá rẻ quá very good. Phụ huynh yên lòng, HSSV thì yên tâm chạy deadline "mượt" như cách bạn flex về con điểm thi của mình vậy!