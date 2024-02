Choáng váng diện mạo hiện tại của nam thần Reply 1988 khi nặng gần 100kg

Chiều 23/2, tờ Xports News đưa tin tài tử đình đám Go Kyung Pyo (Reply 1988) vừa làm khách mời trên kênh YouTube của nam ca sĩ Junggigo. Tại đây mỹ nam họ Go bất ngờ tiết lộ anh đang trong thời gian nghỉ ngơi và hiện nặng tới 93 kg. Được biết, đây cũng chính là mức cân nặng đỉnh điểm trong sự nghiệp của nam diễn viên.

Trước ống kính, mỹ nam Reply 1988 khiến công chúng không khỏi bất ngờ trước gương mặt tròn xoe, lộ rõ cằm ngấn mỡ. Nhiều khán giả nhận xét rằng, tài tử 9X hiện sở hữu diện mạo khác “1 trời 1 vực” với vẻ điển trai, cuốn hút trước đây. Nhưng vẫn có nhiều fan bênh vực, cho rằng nam diễn viên vẫn giữ được đường nét gương mặt vốn có, chỉ là đánh mất thần thái ngôi sao vì vẻ ngoài xuề xòa mà thôi.

Go Kyung Pyo trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội xứ Hàn với màn tăng cân vùn vụt (hình trái). So với thời điểm 1 năm trước, diện mạo nam nghệ sĩ bỗng thay đổi đáng kể

Mỹ nam họ Go phát tướng trông thấy, có hẳn nọng cằm. Anh hiện nặng tới gần 100kg và đạt mức cân nặng đỉnh điểm từ trước tới nay

Nhiều khán giả không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi chiêm ngưỡng những hình ảnh hiện tại của Go Kyung Pyo, song vẫn có khán giả cho rằng anh chàng vẫn giữ được đường nét thu hút

Xuất hiện trong talkshow của Junggigo mới đây, Go Kyung Pyo vẫn thoải mái tận hưởng niềm vui ăn uống. Thấy vậy, giọng ca Some liền trêu chọc đàn em họ Go: “Thảo nào cậu lại nặng tới 93kg. Nhưng mà tôi nghe nói cậu thường lột xác, lấy lại vóc dáng mỗi khi trở lại với công việc diễn xuất”.

Trước lời trêu trọc từ tiền bối, Go Kyung Pyo đã bày tỏ quyết tâm giảm cân: “Em cũng đang cố gắng giảm cân anh ạ. Không hẳn là vì công việc đâu. Thực ra trước đây em chưa từng vượt quá 90kg. Em cũng cẩn thận lắm và luôn giữ cân nặng của mình ở dưới mức 90kg. Nhưng hiện tại như anh biết đấy, em nặng tới 93kg rồi. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi ạ”.

Junggigo trêu trọc Go Kyung Pyo khi chứng kiến đàn em thoải mái tận hưởng niềm vui ăn uống trong buổi ghi hình

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào làng giải trí Kbiz khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của hiện tượng truyền hình Reply 1988. Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với tác phẩm điện ảnh mang tên Bỗng Dưng Trúng Số.

Tài tử 9X gặt hái được nhiều thành công trong các hoạt động nghệ thuật

