Chỗ dựa tài chính mạnh mẽ, thắp sáng hy vọng cho những lúc khó khăn nhất

Cứu cánh kịp thời giữa lúc khó khăn



Vợ chồng chị An - anh Quang là chủ một quán mì tại Bà Rịa - Vũng Tàu, không ngờ những ngày chông chênh nhất của gia đình mình lại đến bất ngờ như vậy, khi anh chị đi khám tổng quát tại TP.HCM và nhận được chẩn đoán: anh Quang bị ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu.

Cầm tờ giấy kết quả bệnh của chồng trên tay, chị An vừa lo lắng cho cho sức khỏe của chồng, vừa nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ. Và người đầu tiên chị An nghĩ tới là Thu Thủy - tư vấn viên đã tư vấn hợp đồng bảo hiểm cho gia đình mình. Chị An cảm thấy đôi vai như nhẹ đi một phần gánh nặng khi có sự đồng hành của chị Thủy cùng gia đình trong suốt giai đoạn khó khăn nhất.

Câu chuyện của vợ chồng anh Quang, chị An là một trong vô số những trường hợp chi trả kịp thời trong những thời khắc cấp thiết nhất

May mắn thay, căn bệnh của anh Quang mới chỉ ở giai đoạn đầu, vẫn còn cơ hội chữa trị, quan trọng hơn, anh chị đã có một "điểm tựa", sẵn sàng cho những lúc khó khăn: một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (BHNT) của Generali với nhiều quyền lợi bảo vệ đi kèm.

Nhờ có "điểm tựa" này, anh Quang - chị An đã nhận được hơn 425 triệu đồng cho tổng 3 quyền lợi: Chăm sóc sức khỏe nội trú, quyền lợi bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ viện phí. Bởi qua thẩm định kỹ lưỡng từ Generali, bệnh đã có dấu hiệu "xâm lấn vỏ bao" để xác định đây bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau và công ty bảo hiểm Generali đã quyết định chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi Bệnh hiểm nghèo. Từ kỳ vọng ban đầu là được chi trả khoản viện phí 35 triệu cho ca phẫu thuật, gia đình chị An không khỏi bất ngờ khi nhận được kết quả này.

Sau thời gian dưỡng bệnh, tiệm mì của anh chị lại đỏ lửa để chào đón những thực khách thân quen. Quyết định mua thêm hai hợp đồng bảo hiểm mới cho con, hơn ai hết anh chị hiểu rõ giá trị mà "điểm tựa" này mang lại.

Điều khiến chị An luôn cảm thấy ấm lòng khi trong suốt khoảng thời gian khó khăn, gia đình anh chị có thêm một người bạn đồng hành thân thiết là chị Thủy - tư vấn viên, người đã kết nối để anh chị sở hữu những hợp đồng BHNT của Generali. Không chỉ tư vấn tận tình, "đúng và đủ", chị Thủy luôn theo sát để thu thập các chứng từ quan trọng trong quá trình khám chữa bệnh, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi được nhận về sau. Sự tận tâm và hết lòng vì khách hàng của chị Thuỷ cũng góp phần giúp anh Quang nhận được quyền lợi chi trả vượt mong đợi.

Nhanh hơn, kịp thời hơn nhờ công nghệ tiên tiến

Đại diện Generali Việt Nam chia sẻ, công ty chú trọng đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ số hóa giúp chi trả quyền lợi nhanh chóng và nâng cao tính minh bạch trong bảo hiểm, nỗ lực không ngừng để trở thành điểm tựa vững chắc của hàng triệu người Việt Nam.

Không chỉ chị Thủy, các tư vấn viên tại Generali luôn tâm niệm đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, tham gia vào các chương trình đào tạo bài bản để nắm vững quy trình, luôn tương tác để hỗ trợ nhanh nhất cho khách hàng. Generali cũng xây dựng bộ phận riêng để giải quyết quyền lợi bảo hiểm, không qua bên thứ ba, đồng thời đảm bảo mỗi khách hàng đều có một chuyên viên đồng hành xuyên suốt.

Generali liên tục cải tiến về công nghệ để quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm đến khách hàng thêm nhanh chóng, kịp thời

Ngoài ra, Generali Việt Nam cũng là một trong những công ty bảo hiểm tiên phong thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng mua bảo hiểm qua đối tác ngân hàng. Mỗi khách hàng đều có nhân viên chăm sóc riêng, nhằm gia tăng tương tác và duy trì liên lạc thường xuyên để hỗ trợ khách hàng ngay khi cần.

Bên cạnh yếu tố về con người, đẩy mạnh chuyển đổi số cũng là "mảnh ghép" còn lại giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng của Generali. Công ty đã áp dụng định danh và xác thực khách hàng điện tử (e-KYC), giúp phòng tránh rủi ro trục lợi, giả mạo và lừa đảo, giúp khách hàng bảo mật thông tin cá nhân, hợp đồng bảo hiểm và giao dịch an toàn.

Cũng thông qua sức mạnh số, Generali đi đầu trong việc gỡ bỏ quy định nộp chứng từ gốc, triển khai hồ sơ điện tử, tự động hóa quy trình, giúp khách hàng "nhẹ gánh" nỗi lo thủ tục khi yêu cầu quyền lợi bảo hiểm. Khách hàng chỉ mất khoảng 2 phút để nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi trực tuyến, được phản hồi nhanh chóng trong vòng 30 phút và nhận được chi trả trong vòng 48 giờ kể từ khi nộp đủ chứng từ.

Generali Việt Nam luôn nỗ lực để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Đại diện công ty bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam chia sẻ: "Tất cả đều nằm trong những nỗ lực của Generali nhằm thực hiện hóa chiến lược 'bảo hiểm minh bạch', từ minh bạch thông tin, sản phẩm cho đến quy trình tư vấn. Qua đó, khách hàng không chỉ được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và tuân thủ pháp luật, mà còn hiểu rõ quyền lợi và quy định của sản phẩm mình tham gia".