Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, một học sinh Lào Cai bị khởi tố

Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung Dũng (sinh năm 2008, trú xã Khánh Yên), học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn, để điều tra về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Tối 7/10, Dũng giao xe máy cho bạn là Đỗ Mạnh Dũng (sinh năm 2010, trú xã Châu Quế, học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên Văn Bàn) để đi đón một người bạn khác.

Đỗ Mạnh Dũng lái xe máy đến xã Dương Quỳ để đón Hoàng Nam Chuyên (sinh năm 2010, trú xã Minh Lương). Cả hai người đều không đội mũ bảo hiểm.

Hoàng Trung Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Khi di chuyển trên Quốc lộ 279, đoạn thôn Nà Bay, xã Văn Bàn, chiếc xe máy mất lái và ngã văng xuống đường. Hoàng Nam Chuyên bị chấn thương sọ não nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai nhưng đã qua đời vào ngày 10/10.

Công an xã Văn Bàn xác định, Hoàng Trung Dũng đã đủ 16 tuổi, có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức được việc người bạn mượn xe chưa đủ điều kiện lái nhưng vẫn giao phương tiện.

Riêng Đỗ Mạnh Dũng (người điều khiển xe) do chưa đủ 16 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, song sẽ bị xem xét xử lý theo hình thức phù hợp.

Hồi tháng 8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiếu (sinh ngày 21/11/2007, trú xã Sơn Đông, Phú Thọ) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan công an cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1979, bố đẻ của Hiếu) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Cụ thể, tối 9/7, Hiếu mượn xe máy Honda Wave chưa gắn biển số của bố để đi chơi cùng hai người bạn tại khu vực bờ hồ xã Lập Thạch. Trên đường về, Hiếu chở H. chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, va chạm với ông T.V.T. đang đi xe đạp, khiến ông chết tại chỗ. Hiếu và H. ngã xuống đường, bị xe máy đi ngược chiều đâm trúng. H. tử vong, Hiếu và người lái xe kia bị thương nhẹ.