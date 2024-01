Cho 5 thứ vào nước uống để thúc đẩy quá trình thải độc và khỏe đẹp từ bên trong

Nước là thứ không thể thiếu để duy trì sự sống của cơ thể. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong duy trì, cải thiện sức khỏe cũng như làm đẹp. Ngược lại, uống thiếu nước có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và ngoại hình, thậm chí gây ra bệnh tật và đe dọa tính mạng theo nhiều cấp độ thiếu nước khác nhau.

Chỉ riêng việc uống nước lọc đủ và đúng cách cũng đã mang lại rất nhiều lợi ích, bao gồm cả tăng cường thải độc và thư giãn tinh thần. Tuy nhiên, nếu bạn cho 5 thứ dưới đây vào nước thì hiệu quả thải độc, thư giãn, làm đẹp sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Đồng thời còn làm tăng cảm giác ngon miệng, kích thích vị giác, cách làm cũng vô cùng đơn giản với các thực phẩm quen thuộc:

1. Chanh

Nước chanh từ lâu đã là thức uống tốt cho sức khỏe, làm đẹp từ bên trong. Bởi vì chanh giàu vitamin C, axit trái cây giúp thúc đẩy tiêu hóa, hiệu quả tăng cường thải độc và chống oxy hóa. Bạn có thể vắt nước cốt chanh vào nước lọc để uống như cách phổ biến mọi người thường làm, nhưng tốt nhất là nên dùng vài lát chanh hoặc thêm các lát chanh ngay cả khi đã dùng nước cốt vắt từ chanh.

Nước chanh rất quen thuộc trong danh sách đồ uống thải độc, giảm cân của chị em (Ảnh minh họa)

Lý do là vỏ chanh cũng rất giàu vitamin C, hơn nữa còn có tác dụng ưu việt trong kiểm soát, đẩy lùi các tổn thương ở các tế bào trong cơ thể người. Đồng thời, đẩy lùi các gốc tự do và đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Vỏ chanh cũng chứa mùi hương và các chất giúp thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng - nhất là pha trong nước ấm nhẹ.

Nhưng lưu ý, không nên pha nước chanh quá chua, tốt nhất là không nên thêm đường, nếu cần chỉ bỏ thêm một chút xíu mật ong cho dễ uống. Cũng không pha chanh với nước trên 45 độ C vì sẽ bị phân hủy phần lớn vitamin C, lại dễ tạo vị đắng.

2. Dưa chuột

Chắc hẳn sẽ có nhiều người thấy lạ khi ngâm dưa chuột trong nước lọc hoặc nước ấm nhẹ. Nhưng thực tế, đây là công thức thanh lọc cơ thể, giảm cân, giảm căng thẳng rất hiệu quả. Hơn nữa, dưa chuột ngâm trong nước được không ít người yêu thích vì cảm giác thanh mát, giòn ngọt hơn.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn những quả dưa chuột tươi, rửa sạch sau đó cắt lát thật mỏng khi giữ nguyên cả vỏ rồi bỏ vào ngâm nước khoảng 5 - 10 phút rồi uống. Đương nhiên, nhai cả những miếng dưa chuột vừa tăng cường hiệu quả lại ngon miệng.

Loại nước này giúp cơ thể thải độc và duy trì một làn da khỏe mạnh. Ngoài ra, dưa chuột còn chứa nhiều axit pantothenic hoặc vitamin B5, axit amin và vitamin C nên làm đẹp da, kháng viêm rất tốt. Đây cũng là loại nước tốt cho người đang giảm cân, mang lại cảm giác sảng khoái sau khi tập thể dục nhiều.

3. Vỏ bưởi

Sau khi ăn bưởi, đừng vội vứt bỏ vỏ. Bạn có thể dùng vỏ bưởi tươi hoặc phơi khô, quan trọng nhất là phần vỏ cứng bên ngoài để pha nước uống. Cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần bào nhỏ hoặc thái sợi, cắt miếng nhỏ tùy ý rồi ngâm trong nước lọc, tốt nhất là nước ấm nhẹ dưới 40 độ C khoảng 5 - 15 phút.

Nước vỏ bưởi không chỉ tăng cường thải độc mà còn giúp thư giãn đầu óc, ngủ ngon (Ảnh minh họa)

Bên trong vỏ bưởi chứa tinh dầu và hoạt chất flavonoid neohesperidin, vitamin C khả năng chống oxy hóa tốt. Khi uống vào rất tốt cho việc thải độc cơ thể, đặc biệt là với hệ hô hấp và làn da. Nước uống từ vỏ bưởi còn chứa D-limonene và nhiều chất chống oxy hóa, tinh dầu có tác dụng kích hoạt các thụ thể adenosine A (2A. Điều này tạo ra cảm giác an thần, thư giãn đầu óc, giảm đau và có thể cho ta một giấc ngủ ngon hơn.

Nhưng lưu ý, không nên ăn cả vỏ bưởi khi uống loại đồ uống này. Cũng không nên dùng nước quá nóng hay ngâm vỏ bưởi trong nước ấm quá lâu, giống như chanh sẽ làm giảm chất chống oxy hóa và khó uống hơn.

4. Gừng

Đơn giản là thái vài lát gừng sau khi rửa sạch và bỏ vào nước bạn đã có thức uống thải độc, giảm căng thẳng. Nếu muốn tăng hiệu quả thải độc cho cơ thể và dễ uống hơn, bạn có thể thêm một chút chanh và/hoặc một chút mật ong. Tuy nhiên, hãy kiểm soát liều lượng của chúng vì nếu quá ngọt hay quá chua đều không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là dùng nước ấm để pha gừng, gừng nên để cả vỏ hoặc chỉ cạo qua để tận dụng tối đa hiệu quả thải độc, tăng cường miễn dịch.

Gừng có khả năng chống lại bệnh tật, vi trùng, viêm nhiễm và các thành phần gây ung thư. Nó cũng thúc đẩy tiêu hóa, đẩy nhanh trao đổi chất, làm sạch đường hô hấp và đặc biệt là tăng cường tuần hoàn máu, “đánh bay” huyết khối. Gừng có thể làm tăng các enzyme chống oxy hóa bao gồm glutathione và superoxide dismutase. Nên uống nước gừng giúp thải độc cơ thể, tăng máu tới não và giảm căng thẳng, hỗ trợ ngủ ngon.

5. Lá bạc hà

Bạc hà rất giàu chất chống oxy hóa, tinh dầu bạc hà và chất dinh dưỡng thực vật giúp các enzym tiêu hóa thức ăn. Nó cũng có tác dụng kháng khuẩn và khử trùng mạnh, làm dịu cơn co thắt dạ dày, giúp giảm bớt axit và đầy hơi. Thường xuyên dùng lá bạc hà có thể làm dịu tình trạng khó thở do tác dụng thải độc phổi, hệ hô hấp hiệu quả. Sự kết hợp của tinh dầu bạc hà và axit salicylic có trong bạc hà có thể thanh lọc làn da, tăng cường tuần hoàn máu rất tốt.

Bên cạnh đó, bạc hà, nhất là các loại nước uống có sự hiện diện của bạc hà rất tốt cho não bộ. Nó có thể điều chỉnh mức độ cortisol và tăng khả năng phục hồi tự nhiên của cơ thể. Bằng cách hít thở hương thơm của bạc hà chứ chưa cần uống nước hay nhai lá đã có thể giúp bạn đánh bại căng thẳng. Không những thế, bạc hà còn giải phóng một lượng nhỏ serotonin trong não, có thể giúp trị chứng trầm cảm.

Cách làm đơn giản nhất là dùng bạc hà tươi - tốt nhất là phần lá rửa sạch rồi bỏ vào nước ngâm 5 - 10 phút để thưởng thức. Nếu dùng nước ấm, bạn chỉ cần 2 - 3 phút và không để nước quá 60 độ C. Có thể kết hợp thêm lượng nhỏ chanh hay mật ong và thời điểm uống thải độc tốt nhất là buổi sáng.

Nguồn và ảnh: ETtoday, MSN, Kknews