Chính thức: Đội tuyển LMHT Việt Nam không thể tham dự vòng Khởi Động ASIAD, HLV Ren lên tiếng

Mới đây, theo như thông báo từ VIRESA, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam sẽ không thể tham dự vòng Khởi Động của ASIAD 2022 diễn ra tại Macau. Nguyên nhân được VIRESA đưa ra chính là do đội tuyển không chuẩn bị kịp những giấy tờ cần thiết. Ngoài ra, theo thông tin từ Ban tổ chức ASIAD, đội tuyển Việt Nam bị xử thua tất cả các trận (đáng lẽ) phải đấu tại giải.

Đội tuyển LMHT Việt Nam bị xử thua vì không thể tham dự Road to ASIAN Games 2022

Theo nhiều thông tin được lan truyền trước đó, đội tuyển Việt Nam đã gặp vấn đề visa để có thể sang Macau thi đấu. Mới đây, cựu Huấn luyện viên của SBTC Esports (SE) là Ren đã lên sóng và chia sẻ về lí do này. Theo đó, trong buổi lên sóng mới đây, HLV Ren cho biết đã có tuyển thủ gặp vấn đề trong việc đăng ký tạm trú tạm vắng nên đã ảnh hưởng đến việc xin visa của tuyển thủ này. Từ đó, đã ảnh hưởng đến cơ hội dự vòng Khởi Động ASIAD của đội tuyển LMHT Việt Nam.

HLV Ren chia sẻ chuyện có tuyển thủ gặp vấn đề trong hồ sơ tạm trú nên ảnh hưởng visa

Những thông tin của HLV Ren sau đó đã khiến công đồng VCS xôn xao. Bởi lẽ, việc một cá nhân ảnh hưởng đến toàn bộ các thành viên đội tuyển là điều đáng tiếc. Chưa kể, đây còn là cơ hội tốt để các tuyển thủ LMHT Việt Nam có cơ hội thi đấu cùng nhau trong một trận chính thức, kể từ khi đội tuyển được thành lập để phục vụ ASIAD 2022. Thêm nữa, việc bị xử thua sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng hạt giống của đội tuyển LMHT Việt Nam tại ASIAD sắp tới. Việc (gần như) chắc chắn đứng chót sẽ có thể khiến đội LMHT Việt Nam gặp những đối thủ rất mạnh của các khu vực khác.

Trong một thông báo, đại diện của SofM - HLV của đội LMHT Việt Nam đã gửi thông điệp mong cộng đồng chỉ nghe theo những thông tin chính thống từ phía VIRESA và bỏ qua mọi tin đồn thất thiệt. Do đó, lí do thực sự của việc đội tuyển LMHT Việt Nam không thể dự Road to ASIAN Games vẫn là ẩn số.

Dù vậy, những thông tin Ren đưa ra vẫn chưa có xác thực

Về phần đội LMHT Việt Nam, các tuyển thủ sẽ phải tiếp tục tập luyện cũng như giữ phong độ tốt nhất, xuyên suốt giải Mùa Hè cho đến ASIAD sắp tới. Huy chương vàng có thể là rất khó khăn, ở mức gần như bất khả thi, nhưng chắc chắn các tuyển thủ sẽ phải nỗ lực hết mình để làm rạng danh đất nước.