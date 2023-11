Chinh phục xu hướng trang điểm "Monochromatic" với loạt mỹ phẩm sale bom tấn ngày 12/11

Monochromatic là xu hướng trang điểm độc đáo, mới lạ đang được phái đẹp cực kỳ ưa chuộng. Điểm đặc biệt của phong cách này đó là chỉ sử dụng duy nhất 1 tông màu cho mắt, môi và má để tạo sự đồng nhất về màu sắc. Với xu hướng Monochromatic, chị em có thể thỏa sức biến hóa đa dạng từ những tông màu nhẹ nhàng cho đến các tông mạnh mẽ, cá tính nhằm tôn trọn đường nét khuôn mặt và thể hiện phong cách riêng của bản thân.

Nếu muốn chinh phục phong cách Monochromatic, dưới đây là 5 món mỹ phẩm “quốc dân" cực xứng đáng để chị em tham khảo và đầu tư. Không chỉ giúp nàng hoàn thiện style Monochromatic 1 cách nhanh chóng dễ dàng, những item này còn sở hữu giá thành cực “iu" bởi dịp Sale bom tấn trên Lazada đang diễn ra tưng bừng với vô vàn ưu đãi hấp dẫn.

Chỉ 1 ngày nữa là hết deal hời, nàng mau tranh thủ ngay hôm nay để chốt đơn loạt “siêu phẩm” xịn xò:

Phấn phủ kiềm dầu của Maybelline có thiết kế nhỏ gọn, ghi điểm ấn tượng khi sở hữu chất phấn mịn nhẹ, tiệp da tự nhiên. Ngoài ra, item này còn có bảng màu đa dạng, rất hợp tông da của phụ nữ Việt, mang đến độ che phủ tốt, giúp cố định lớp makeup và kiềm dầu hiệu quả. Phấn phủ đang được sale 28% chỉ còn 142.000 VND, chị em nhanh tay bỏ giỏ hàng để không bỏ lỡ deal hời.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 142.000 VND

Tạo khối là một trong những công đoạn quan trọng giúp chị em hoàn thiện xu hướng trang điểm đơn sắc ‘Monochromatic’. Nàng có thể tham khảo sản phẩm “quốc dân" của Too Cool For School - tạo khối Artclass By Rodin Shading với thiết kế 3 tông màu kết hợp trong 1 hộp phấn, siêu tiện lợi và tiết kiệm. Món mỹ phẩm này sẽ giúp tạo điểm nhấn và tôn lên đường nét thanh thoát của gương mặt. Muốn có được hiệu ứng mặt thon gọn tự nhiên thì chị em hãy rinh ngay “siêu phẩm” Artclass By Rodin Shading về tủ đồ.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 275.000 VND

Bobbi Brown lên kệ deal hời với combo 2 thỏi Luxe Lip giá chỉ 1.159.000 VND (giá gốc 1.940.000 VND). Nhờ công thức chất son satin sang trọng nên khi thoa son lên môi sẽ tạo cảm giác mướt mịn cực nhẹ nhàng và êm dịu. Bên cạnh đó, Luxe Lip còn có khả năng dưỡng ẩm lên đến 10 tiếng đồng hồ, giúp nuôi dưỡng đôi môi mềm mịn không tì vết.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 1.159.000 VND

Xu hướng Monochromatic chỉ sử dụng 1 tông màu duy nhất cho mắt, môi và má. Vậy nên nếu đã tậu son xinh của Bobbi Brown thì chị em đừng quên sắm thêm bảng mắt xịn xò của Maybelline. Phiên bản The City Mini Palette sở hữu 6 ô màu thời thượng, giúp chị em thỏa sức tạo kiểu trang điểm mắt ấn tượng, phù hợp với nhiều phong cách makeup từ nhẹ nhàng trong trẻo cho đến cá tính, mạnh mẽ.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 205.000 VND

Bộ đôi kem nền - phấn nền xinh xắn của M.A.C đang được sale kịch sàn 50%, các tín đồ làm đẹp bỏ lỡ deal hời đảm bảo tiếc lắm luôn. Sản phẩm phù hợp với những nàng da thường và da dầu, mang đến hiệu ứng che phủ tốt, ghi điểm ấn tượng nhờ khả năng bền màu lâu trôi bất chấp thời tiết nắng nóng, mồ hôi, da bóng dầu.

Nơi mua: Lazada Giá sale: 1.100.000 VND

* Giá ưu đãi có thể thay đổi tùy theo số lượng và thời điểm truy cập