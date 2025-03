Chính phủ Thái Lan cảm ơn Lisa (BlackPink)

Chính phủ Thái Lan cảm ơn Lisa

The White Lotus mùa 3 có sự tham gia của Lisa (BLACKPINK) giúp lượng khách du lịch đến Thái Lan tăng mạnh, đặc biệt là những nơi được sử dụng làm bối cảnh quay phim.

Ngoài resort Four Seasons ở Koh Samui , đoàn làm phim còn ghi hình tại Anantara Mai Khao Phuket, đảo Ko Lawa Yai, bãi biển Ya Nui, chùa Wat Pu Khao Thong và vườn quốc gia Mu Ko Ang Thong.

Trong phim, Lisa đóng vai nhân viên khu nghỉ dưỡng tên Mook. Cô chủ yếu xuất hiện ở tuyến truyện về người dân địa phương. Dù đất diễn không nhiều nhưng sức ảnh hưởng của Lisa đối với phim và vai trò quảng bá du lịch rất lớn. Thái Lan cũng biết cách thu hút các đoàn làm phim quốc tế.

Lisa trong mùa 3 The White Lotus.

Tổng cục Du lịch Thái Lan đã ra thông báo tăng mức hoàn thuế cho các sản phẩm phim nước ngoài thêm 20% từ năm 2024. Điều này giúp tiết kiệm gần 4,4 triệu USD cho đoàn phim The White Lotus.

Diễn viên nước ngoài tham gia các bộ phim được quay tại Thái Lan cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 4/8/2023.

Các bộ phim nước ngoài sẽ được ưu đãi thêm nếu quảng bá du lịch và hình ảnh tích cực về đất nước Thái Lan, thuê nhân sự chủ chốt là người Thái, quay phim tại các thành phố thứ cấp hoặc chi tiêu cho các dịch vụ hậu kỳ tại Thái Lan.

Các chính sách kích cầu của Thái Lan đã cho thấy tác dụng. Trước ngày phim lên sóng, khiến lượng tìm kiếm chỗ nghỉ ở đảo Koh Samui tăng 40%. Chaiyapat Paitoon - Giám đốc tài chính của tập đoàn Minor International - khẳng định tập đoàn khách sạn này được hưởng lợi đáng kể khi được đoàn làm phim của HBO lựa chọn. Đội ngũ sản xuất và diễn viên đã ở tại các khách sạn trong khoảng 6 tháng và tất cả chi phí đều được nhà sản xuất chi trả.

Các khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Thái được du khách nước ngoài quan tâm.

Công ty du lịch trực tuyến Expedia cũng thông báo về sự gia tăng trong các lượt tìm kiếm về các địa điểm quay series vào đầu năm 2024. Chiang Mai ghi nhận mức tăng 65%, Phuket tăng 45% và Koh Samui tăng 30%.

Tờ The Nation Thailand cho biết cuối tháng 2, Chính phủ Thái Lan gửi lời cảm ơn Lisa vì vai diễn của cô trong loạt phim truyền hình The White Lotus mùa 3. Phó phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Sasikarn Watthanachan khẳng định Lisa giúp lượng tìm kiếm của du khách Mỹ về Koh Samui tăng 65% so với mức trung bình của tháng trước.

Số lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Koh Samui trên nền tảng đặt phòng Agoda cũng tăng 12%, đưa Thái Lan vào top 5 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này.

Tác động đến du khách hạng sang

The White Lotus mùa 3 lên sóng hôm 16/2. Các số liệu cập nhật từ ngày 1/1 đến 16/2 cho thấy Thái Lan đã đón tới gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt doanh thu 270 tỷ baht.

Theo SCMP , một số khu lưu trú của Four Seasons Hotels & Resorts (Thái Lan) không được chọn làm bối cảnh quay những vẫn hút khách với mức chi trả cao cho các dịch vụ.

JJ Assi - Tổng giám đốc của Four Seasons Koh Samui (bối cảnh chính The White Lotus mùa 3) - cho biết: "Tôi đã nổi da gà khi xem tập 1. Bốn ngày sau khi phần 3 ra mắt, chúng tôi đã có ba nhóm khách nhận phòng họ quyết định nâng cấp lên các căn hộ ba phòng ngủ vào phút chót chỉ vì căn hộ đó xuất hiện trong phim".

Lisa tích cực quảng bá cảnh đẹp Thái Lan.

Những căn hộ được đề cập có giá từ 10.000 USD/đêm, có quản gia và hồ bơi riêng. Căn hộ này được mô tả như khu nghỉ dưỡng thu nhỏ. Việc khách nâng cấp hạng phòng tác động đáng kể đến lợi nhuận của nơi lưu trú.

Sau khi xem tập đầu tiên của mùa 3, một vị khách quyết định nghỉ lại ở Four Seasons trong ba tuần. "Họ chỉ cần ở trong căn hộ hai phòng ngủ - nơi diễn viên Walton Goggins và Aimee Lou Wood đã quay phim", đại diện khu resort nói.

"Nhiều khách nâng hạng từ 2- 3.000 USD/đêm sang phòng có giá 7-8.000 USD/đêm. Chi phí mỗi đêm cao hơn đồng nghĩa với phí dịch vụ và thuế cao hơn. Chúng tôi đã bổ sung thêm bốn nhân viên vào nhóm lễ tân để xử lý email, trò chuyện và lập kế hoạch cho khách. Có rất nhiều yêu cầu được gửi đến, tất cả là nhờ hiệu ứng của The White Lotus ".

Thái Lan từng đối diện với nguy cơ đánh mất thị trường khách Trung Quốc sau vụ diễn viên Vương Tinh bị mất tích trên đất Thái hồi đầu năm. Tuy nhiên, Tổng Cục Du lịch Thái Lan nhanh chóng tìm kiếm thị trường tiềm năng khác để bù đắp.

Ngành du lịch nước này hướng đến tệp khách chi tiêu cao với các nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm xa xỉ, du lịch thể thao và nghỉ dưỡng trăng mật.

Theo số liệu từ Văn phòng Điện ảnh Thái Lan, trong năm 2023, các nhà làm phim từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quay tổng cộng 466 bộ phim tại Thái Lan. Chiếm số lượng nhiều nhất là các đoàn làm phim Mỹ.