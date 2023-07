Với quan điểm "Không đóng vai phụ trong câu chuyện của bất kỳ ai. Bạn là nhân vật chính trong câu chuyện của mình", L’Oréal Paris đã tạo ra một khái niệm mới "Chính Nữ" cho chiến dịch cùng tên. Từ ý nghĩa "phu - phụ" gốc, nhãn hàng chọn cách chơi chữ "chính – phụ", khái niệm tương phản nhưng đầy ẩn ý này đã tác động mạnh mẽ vào định kiến về vai trò của người phụ nữ. Kể cả trong xã hội hiện đại, phụ nữ vẫn phải đối diện với nhiều khuôn khổ và niềm tin xưa cũ, cho rằng họ chỉ là "phái yếu", "hậu phương" chỉ nên đứng phía sau, hay có những việc phụ nữ không thể làm. Đi ngược với quan điểm đó, "Chính Nữ" lại là tuyên ngôn mạnh mẽ cho những người phụ nữ không chịu "an phận" ở vai "phụ" mà tự tin đưa ra lựa chọn, quyết định cho cuộc đời của chính mình. Dù họ là ai, đến từ lĩnh vực nào, chỉ cần có đủ niềm tin và bản lĩnh, họ vẫn sẽ toả sáng ở vai trò nhân vật chính trong câu chuyện tự mình viết nên. Chính thông điệp đầy cảm hứng, tôn vinh nữ quyền mà L’Oréal Paris nỗ lực truyền tải đã làm nên thành công của Chính Nữ 2021, nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng. Từ thành công của chiến dịch năm 2021, L’Oréal Paris tiếp tục mang Chính Nữ quay trở lại, tiếp cận vai trò của phụ nữ với một lát cắt mới mẻ hơn: Cách nữ giới và xã hội nhìn nhận về thành tựu của người phụ nữ.

Chính từ định kiến đó, xã hội có cái nhìn khắt khe hơn trước những người phụ nữ bước ra khỏi khuôn khổ và đạt được thành tựu. Phụ nữ bị cho là chẳng thể tự mình thành công mà cần phải gặp thời, gặp quý nhân phù trợ, gặp lĩnh vực dễ dàng,... Chung quy lại nếu muốn thành công, phụ nữ phải đủ "may" để có được sự trợ giúp từ yếu tố nào đó ngoài bản thân họ.

Định kiến xã hội bén rễ qua nhiều thế hệ thậm chí đã khiến những người phụ nữ phần nào lùi lại. Có không ít những người phụ nữ xuất chúng đạt được thành công đáng tự hào, nhưng khi nhắc đến thành tựu của mình, thay vì trực tiếp khẳng định thực lực hay bản lĩnh, họ cũng trở nên cẩn trọng và khiêm nhường đề cập đến yếu tố may mắn.

Để cổ vũ nữ giới tự tin nói về thành công của mình, L’Oréal Paris đã khai thác nhiều câu chuyện truyền cảm hứng từ những người phụ nữ đã nỗ lực phá bỏ khuôn mẫu, vượt qua mọi giới hạn và đạt thành tựu đáng nể trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, L’Oréal Paris thể hiện sự trân trọng đối với thành công của các "Chính Nữ", khẳng định mọi thành tựu phụ nữ làm nên nào có may, là tự tay mà thành.

Chỉ mới vài ngày trước, Thuỳ Minh đăng tải trên trang cá nhân những chia sẻ về câu chuyện xoay quanh thành công - phụ nữ. Cô thẳng thắn chỉ ra sự phức tạp của phụ nữ cùng văn hoá Á Đông khép phụ nữ vào nhiều lề thói, chuẩn mực đang khiến nữ giới trở nên khiêm tốn khi nhắc về thành công. Đa phần phụ nữ vẫn hay mở lời bằng những cụm từ chỉ may mắn như "cũng may", "trộm vía", "may mà",... chứ không thẳng thắn khẳng định bản thân. Thuỳ Minh cho rằng điều này đang làm những giá trị cùng nỗ lực của những người phụ nữ bị lu mờ. Trước khi có thành công như ngày hôm nay, Thuỳ Minh đã phải "trầy trật, tâm huyết và nỗ lực", bởi vậy nếu gán tất cả những gì cô đạt được đều nhờ may mắn thì thật không đáng. Thuỳ Minh cũng khẳng định đã đến lúc phụ nữ xứng đáng được ghi nhận và tự mình ghi nhận những phẩm chất của bản thân bởi đằng sau tất cả thành công đều là nỗ lực, mồ hôi nước mắt, bản lĩnh và tài năng. "Tiểu thư nhà giàu", "Được mỗi cái mặt", "Giỏi làm màu",... đó là những nhận xét mà Helly Tống từng phải đón nhận. Ở tuổi 28, Helly Tống đang đứng ở vị trí mà nhiều người ao ước. Cô là một nhân vật có tầm ảnh hưởng với giới trẻ nhờ những thành công trong lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật và các các hoạt động xã hội. Thế nhưng, thay vì được tán thưởng bởi tài năng và bản lĩnh, người ta vẫn thường tập trung sự bàn tán vào gia thế "khủng" hay ngoại hình đúng chuẩn nàng thơ của Helly Tống, để rồi cho rằng những gì cô đạt được chỉ là "ăn may".

"Rất ít người biết rằng 10 năm qua Helly luôn chọn tự thân một mình", đó là những gì Helly Tống nói về hành trình không dễ dàng mình đã đi qua. Không chọn "an phận" như những gì người ta thường nói về phụ nữ, con đường Helly Tống chọn là dấn thân. Cô chấp nhận rời khỏi vùng an toàn cùng vạch đích hoàn hảo đã có, nỗ lực tìm ra con đường của riêng mình. Để rồi hôm nay Helly Tống tự tin khẳng định: Thành công nào có phải là "ăn may"! Giống như Helly Tống, Thảo Nhi Lê từng bị gắn mác "sinh ra ở vạch đích" với danh xưng "rich kid" suốt một thời gian dài. Cũng bởi vậy mà thành công Thảo Nhi Lê đạt được bị nhiều người xem nhẹ, cho rằng nguyên do cũng chỉ vì cô quá may mắn khi nhận được nhiều sự hậu thuẫn. Thế nhưng định kiến và thử thách không hề làm Thảo Nhi Lê nản lòng. Cô tự tin khẳng định: "Nhi giàu, nhưng là giàu niềm tin." Hành trình mà Thảo Nhi Lê đi qua đong đầy sự nỗ lực và cố gắng. Trở về Việt Nam sau nhiều năm định cư ở Đức mà không nhờ đến sự trợ giúp của gia đình, Thảo Nhi Lê vẫn tự mình từng bước phát triển công việc influencer, thử sức ở lĩnh vực kinh doanh thời trang, rồi tỏa sáng ở đấu trường nhan sắc. Nếu thực sự là may mắn, chẳng có ai có thể may nhiều lần đến thế. Vậy nên, đã đến lúc nhìn nhận công bằng cho thành công của Thảo Nhi Lê là do thực lực và cả bản lĩnh mà thành.

Cùng Thuỳ Minh, Helly Tống và Thảo Nhi Lê, rất nhiều người phụ nữ có tầm ảnh hưởng khác cũng không ngần ngại cất lên tiếng nói. Phải kể đến những cái tên như Shark Thái Vân Linh, Hoa hậu H'Hen Niê, VĐV Nguyễn Thị Oanh, Makeup Artist Quách Ánh… Họ đều có điểm chung là gặp phải nhiều định kiến trong hành trình riêng, từng bị cho là "ăn may" nhưng rồi nhờ bản lĩnh và tài năng, họ đã tự tay làm nên những thành tựu đáng tự hào.

Có thể thấy thông qua chiến dịch lần này, L’Oréal Paris góp vào một tiếng nói mạnh mẽ khẳng định cho vị thế người phụ nữ, truyền cảm hứng để họ tự hào và tự tin khẳng định thực lực cùng nỗ lực của mình, không cần khiêm tốn nép mình sau "may mắn". Hình ảnh viên xúc xắc L’Oréal Paris tinh ý lồng vào xuyên suốt chiến dịch là một ẩn dụ thú vị và độc đáo. Vốn dĩ, xúc xắc là đại diện cho may rủi ngẫu nhiên. Tuy nhiên trong chiến dịch này, những con số trên cục xúc xắc được thay thế bằng những phẩm chất "tự tay", "nỗ lực", "kiên định" như một lời tuyên ngôn với nỗ lực tự thân, người phụ nữ hoàn toàn nắm trong tay vận mệnh và thành công không còn đến từ may mắn. Mỗi phụ nữ đều xứng đáng để làm một "Chính Nữ" ngẩng cao đầu cho thế giới thấy chẳng phải ăn may, là tự tay họ viết nên câu chuyện của cuộc đời mình. Vì bạn xứng đáng!

Từ năm 2023, L’Oréal Paris cùng chung tay với L’Oréal Foundation và Assist Vietnam ra mắt Chính Nữ Academy/PIONEER WOMEN EMPOWERMENT IN VIETNAM (PWEV) với Chương trình học Nâng cao năng lực số cho phụ nữ Việt. Chương trình học Nâng cao năng lực số từ PWEV by L’Oréal cung cấp những bài học dễ hiểu và thực tế, nhằm trang bị cho phụ nữ những kỹ năng mới nhất để kinh doanh thành công trên thị trường thương mại điện tử, đồng thời mang đến họ cơ hội nghề nghiệp mới: e-BA (e-beauty adviser) – nhân viên tư vấn trực tuyến ngành làm đẹp, vị trí đang được nhiều công ty tìm kiếm hiện nay. Công nghệ, kỹ thuật số chính là tương lai của việc làm và được dự đoán sẽ trở thành những kỹ năng hàng đầu trong những năm sắp tới. Chính vì thế, việc L’Oréal Paris giúp phụ nữ được tiếp cận với lĩnh vực này sẽ tạo nên những điều kiện thuận lợi để họ có cơ hội bứt phá, tiến bước đến thành công và trở thành những "Chính Nữ" đầy bản lĩnh trong thời đại mới. Hãy bắt đầu ngay khóa học để nhanh chóng hiện thực hóa ước mơ thay đổi cuộc sống của bạn tại https://digiedu-loreal.com/