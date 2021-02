Chỉn chu đến “phút thứ 89”, vì sao cái kết của Mr. Queen gây bất bình?

Là điểm sáng nổi bật nhất đường đua phim Hàn gần đây, Mr. Queen (Chàng Hậu) vừa kết thúc hành trình chinh phục khán giả của mình bằng một cái kết gây tranh cãi do bất hợp lý đến mức hụt hẫng: "anh hậu" trở về thời hiện đại, còn nàng hậu "hàng thật" tiến đến đoạn kết hạnh phúc với nam chính như chưa từng có gì lớn xảy ra. Nhiều khán giả bất bình chỉ ra rằng cái kết "cua lái quá đáng" này đã làm giảm giá trị nhiều tuyến nội dung vốn được dày công bồi đắp xuyên suốt 19 tập trước.

Bất hợp lý với mạch diễn biến suốt 19 tập phim đầu

Câu chuyện bắt đầu với đầu bếp Nhà Xanh Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk) do gặp tai nạn mà xuyên không về quá khứ, linh hồn nhập vào thân xác của vương phi Kim So Yong (Shin Hye Sun). Từ đây linh hồn đàn ông trong thân thể nữ giới buộc phải học cách chấp nhận và thích nghi với hoàng cung nhiều cạm bẫy, đồng thời hợp tác với vua Cheoljong (Kim Jung Hyun) hạ bệ gia tộc họ Kim vốn đang nhiễu loạn triều đình. Từ chỗ tránh vua như "tránh tà", "anh hậu" cũng dần cảm mến vị vua tưởng ngu ngơ lại hóa kẻ chính trực ôm mộng lớn này.

Từ người xa lạ đến đồng minh rồi chấp nhận tình cảm là một hành trình dài của hai người

Dựa theo ký ức của chính So Yong "hàng thật", trước khi linh hồn Bong Hwan nhập vào, mối quan hệ giữa Cheoljong và So Yong hầu như chẳng có chút ấm áp. Chính sự "lầy lội" bất thường vượt ra khỏi khuôn mẫu thời phong kiến của "anh hậu" đã khiến Cheoljong để tâm, sau đó nhờ tính cách bộc trực, táo bạo và kha khá sáng tạo "không sợ trời không sợ đất chỉ sợ hoàng cung không loạn" của "anh hậu" mà nhiều bí mật được hé lộ, những mâu thuẫn năm xưa cũng được hóa giải, từ đó khiến Cheoljong ngày càng yêu người vợ hơi "quái" này của mình.

Nếu không phải vì sự "bất thường" của "anh hậu", chỉ sợ nam chính sẽ chẳng buồn để ý đến người vợ này

Cho dù Cheoljong đã từng có cảm tình với So Yong từ trước hay không cũng không chối bỏ được sự thật là hắn có thể vì đại nghiệp mà sẵn sàng xuống tay với So Yong, và người Cheoljong yêu thật lòng trước khi "anh hậu" đến là Jo Hwa Jin (Seol In Ah). Rõ ràng, người mà vua Cheoljong yêu thắm thiết là một "anh hậu" hơi tưng tửng, lắm tật xấu nhưng dám đứng về phía lẽ phải, không phải So Yong ban đầu. Yêu và trân trọng "anh hậu" là thế, chẳng lẽ Cheoljong không nhận ra những thay đổi ở vợ mình khi cô trở lại thành So Yong? Và có đáng thương cho Bong Hwan không, khi đến cuối cùng lại bơ vơ ở thời hiện đại sau bao nhiêu biến cố nếm trải cùng Cheoljong? Có thể thấy cái kết của Mr. Queen là một cú "bẻ lái" quá gấp gáp và bất hợp lý khi đặt trong diễn biến của bộ phim.

Chỉ mới đổi thái độ một chút đã khiến "anh thượng" hết hồn, chẳng lẽ nam chính dễ dàng bỏ qua những thay đổi ở vợ mình sau khi linh hồn nam nhân rời đi?

Làm giảm giá trị nhân văn cốt lõi Mr. Queen muốn truyền đạt

Linh hồn trú ngụ trong cơ thể một người phụ nữ, Bong Hwan vì thế đã nếm trải tất cả những cảm giác đau đớn lẫn hạnh phúc của một phụ nữ điển hình như có kinh nguyệt, thể chất khác biệt và cả việc mang thai. Từ chỗ chán ghét cơ thể đang "giam" linh hồn mình, Bong Hwan dần chấp nhận và thậm chí cảm thấy thoải mái với nó. Anh trải qua nhiều lần tự vật lộn với bản thân, chấp nhận sự sụp đổ của bản ngã trước kia, chấp nhận số phận mới, và thậm chí chủ động biểu hiện tình cảm với đối phương.

Bong Hwan đã trải qua nhiều "chuyện phụ nữ" và dần học cách chấp nhận, thoải mái với cơ thể mới

Cảm tình của "anh hậu" với vua Cheoljong chẳng thể giải thích là do phản ứng tự nhiên của cơ thể So Yong, bởi 19 tập phim đã cho thấy rất rõ tiến trình biến chuyển tâm lý của nhân vật "anh hậu" từ chán ghét đến yêu thương Cheoljong như thế nào, và cho đến tận tập gần cuối, "anh hậu" vẫn khẳng định rằng "Kim So Yong của ngày xưa đã chết rồi, ta không phải Kim So Yong." Vậy tất cả những trăn trở ấy nhằm mục đích gì khi cuối cùng bắt Bong Hwan trở về thân xác cũ với một tâm hồn đã thay đổi quá nhiều?

Có người còn bảo cái kết của Mr. Queen như một phiên bản khác của Moon Lovers

Nhìn theo lăng kính nam chính, yêu "anh hậu" là yêu vợ mình, đó là tình cảm dị tính, nhìn theo lăng kính "anh hậu" thì đó có thể là tình cảm đồng tính, còn trong mắt khán giả, chúng ta hãy cứ đơn giản hóa nó thành tình yêu giữa hai con người phát xuất từ nhiều ngày đồng cam cộng khổ. Một tình cảm không màng đến giới tính hay khác biệt thời đại, trải qua bao nhiêu tranh đấu nội tâm và nghi ngờ bản ngã, rõ ràng là câu chuyện cảm động và gợi nhiều suy ngẫm, nhưng cái kết đã khiến thông điệp tình yêu biên kịch muốn truyền tải trở nên mơ hồ, hay đúng hơn là biến thành chẳng có thông điệp gì cả.

Lý giải ra sao cho cái kết lạc quẻ này?

Giữa cơn bão bất bình, vẫn có nhiều khán giả bênh vực kết phim và cố gắng tìm cách lý giải hợp lý cho nó. Những giả thuyết tràn lan phổ biến nhất là hai linh hồn vốn cùng tồn tại trong thân thể So Yong và cô chỉ tạm "nhường" quyền kiểm soát cho "anh hậu", hay So Yong vốn là tiền kiếp của Bong Hwan nên anh chỉ trở về với "nhiệm vụ" giúp cuộc sống của cô tốt đẹp hơn. Nhưng trong mạch phim chính, không có chi tiết nào có thể xác nhận chính xác những giả thuyết này, và theo góc nhìn của khán giả bình thường thì cho đến tận tập 19, "anh hậu" vẫn chỉ là "anh hậu" mà thôi.

"Kim So Yong thật mà ngươi yêu đã không còn nữa." - Cho đến tận tập gần cuối, "anh hậu" vẫn khẳng định chắc nịch với nam phụ như thế này

Bỏ qua những lý giải logic, một bộ phận khán giả cho rằng nguyên nhân chính khiến biên kịch không còn lựa chọn nào khác ngoài cái kết này đơn giản là vì xã hội Hàn Quốc vẫn còn khá nhạy cảm với chuyện tình yêu đồng giới nên không thể để "anh hậu" và "anh thượng" đến với nhau. Nhưng một nền phim ảnh như Hàn Quốc, nơi mà từ hơn một thập kỷ trước phim điện ảnh khai thác tình yêu đồng giới The King and the Clown đã thu đến hơn 10 triệu vé, nơi mà tình cảm đồng giới đã và đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc trên màn ảnh, có hợp lý không khi nhất định phải chọn một kết thúc gây tranh cãi như thế trong khi rõ ràng đông đảo khán giả trong lẫn ngoài Hàn Quốc đều đang hưởng ứng bộ phim và chuyện tình của "anh hậu" một cách nhiệt thành?!

Phim Hàn đã và đang cởi mở hơn với nhiều chủ đề từng bị xem là nhạy cảm

Tựu chung, nếu đây là cái kết vốn được gợi ý từ trước qua nhiều chi tiết trong phim, vậy biên kịch đã không thành công trong việc triển khai những gợi ý đó một cách rõ ràng, nếu không đã chẳng có chuyện hầu hết khán giả bị "sốc" với tập cuối cùng. Nếu đây là cái kết bắt buộc do ngại ngần dư luận, lẽ ra biên kịch có thể để "ai về nhà nấy" sớm hơn thì kết thúc cũng ít bất hợp lý hơn. Một cái kết khiến khán giả chia rẽ một cách tiêu cực chưa bao giờ là điều nên làm với một tác phẩm vốn đã độc đáo và chỉn chu đến tận "phút 89" như Mr. Queen.

Mr. Queen đã phát sóng trọn bộ 20 tập, nối sóng bộ phim ở khung giờ tối thứ Bảy, Chủ nhật trên tvN sẽ là Vincenzo của Song Joong Ki - Jeon Yeo Bin.