Chiều tối 13-8, một nửa Nam Bộ có mưa rào và dông

"Trong mưa dông đề phòng sét và gió giật mạnh" - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông từ 33-35 độ C có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại miền Tây từ 32-34 độ C.

Riêng TPHCM, thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông.

Cảnh ngập nước ở TPHCM

Cũng theo đơn vị này, trong 2 đến 3 ngày tới, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng. Chiều đến tối, mưa có xu hướng gia tăng và xảy ra nhiều nơi trên khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to.



Theo đó, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông, đô thị.