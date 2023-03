Chiến dịch "How wonderful to meet VietNam" của ELF Việt gây sốt với loạt hoạt động "khủng"

Vì từ Super Show 3 (diễn ra ở Bình Dương năm 2011) đến Super Show 9 này đã "tốn" tận 12 năm, VSJ Station - một fanpage Việt Nam trưởng thành từ các "fangirl vô sản" lập ra - quyết tâm khiến mấy idol phải… "cảm lạnh" vì độ "hoành tráng" của chiến dịch lần này.



Trong vô số hoạt động của E.L.F (Ever Lasting Friend: tên chính thức của fanclub Super Junior) quốc tế nói chung và V-E.L.F nói riêng, thì "Tuyệt vời làm sao khi được gặp Việt Nam" của VSJ Station hiện là chiến dịch gây xôn xao và chú ý hàng đầu. Để bàn về lý do, đầu tiên phải kể đến tính tự hào bản sắc. Chỉ cần lia qua vài bức hình đại diện cho chiến dịch, cộng đồng người hâm mộ quốc tế sẽ không khó nhận ra đây là chiến dịch của fan Việt nhờ sắc đỏ quốc kỳ và dòng chữ "Vietnam" nổi bật.

Tiếp đến, sự bài bản, chỉn chu và giàu ý nghĩa của từng hoạt động thuộc chiến dịch cũng là một ưu điểm lớn. Lẽ dĩ nhiên, để chặt chẽ trong đường dây được như vậy thì việc đầu tư nhân lực, công sức và tiền của… cũng không ít!

Với tinh thần "Chúng tôi vẫn ở đây, tuy sức trẻ vơi đi nhưng tình… nhây với mấy chú vẫn luôn đong đầy", VSJ Station chính thức phá bỏ rào cản thần tượng và người hâm mộ bấy lâu, tự nhiên xem người nổi tiếng là bạn đồng hành lâu năm thân thiết để "troll" lên bờ xuống ruộng. Để rồi lạ thay, chính idol cũng cảm thấy thích thú, thoải mái, nhớ mãi những sản phẩm "cảm lạnh" của fan và phải thốt lên: "How wonderful to meet VietNam".

Hoạt động trình chiếu Billboard ngoài trời tại Khách sạn La Vela - một trong những vị trí đắc địa nhất Sài Gòn - quả thật gây "địa chấn" không chỉ trong cộng đồng trong nước mà còn ở nhiều nước lân cận! Bằng chứng là rất nhiều người hẹn nhau chụp hình check-in và "khoe" lên các trang mạng xã hội. Tại đây còn là nút giao thông giữa Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa nên việc tăng độ nhận diện và tính tò mò về Super Show 9 là rất cao.

4 Trung tâm thương mại sầm uất "đỉnh chóp" thành phố: Takashimaya, Crescent Mall, Vincom Đồng Khởi, Vạn Hạnh Mall với gần 200 màn hình LCD LED cũng được chọn mặt gửi vàng để quảng bá chiến dịch trong vòng 10 ngày từ 03/03 - 12/03.

Không dừng lại ở những sản phẩm công nghệ cao, VSJ Station còn "đưa" cộng đồng trở về với thanh xuân dữ dội, với ước mơ "bay cái một" sang Hàn gặp idol mà không một xu dính túi… bằng hoạt động thả diều! Nhờ có hỗ trợ nhiệt tình từ đội thả diều chuyên nghiệp từng tham gia giải quốc tế, 2 con diều 5m mang tên Super Junior, VSJ Station và thêm 1 băng rôn dài 23m với dòng chữ "SS9 in Vietnam" đã bay rất cao trên bầu trời xanh.

Đã có "thiên thời" thì phải kể đến "địa lợi", VSJ Station lại tiếp tục đưa mấy chú SuJu đi "bát phố" khắp các trục đường trung tâm Sài thành bằng City Bus Tour diễn ra vào ngày 10/03. Đặc biệt hơn, tour này chỉ dành riêng cho những E.L.F đã tham gia quyên góp cho quỹ All For Children - chương trình thiện nguyện dành cho trẻ em mồ côi và cơ nhỡ. Đây cũng là đầu mục duy nhất trong chiến dịch "How Wonderful to meet VietNam" có kêu gọi quyên góp.

Ngoài ra, để có thể truyền thông rộng khắp đến fan các nhóm K-Pop nói chung và kịp truyền "lời thì thầm mùa xuân" đến tai mấy chú Suju nói riêng, VSJ Station không ngần ngại chi "bộn" để "đặt gạch" dàn Tiktoker có tên tuổi nhảy theo nhạc nền mới được "hot boy" Mai Chí Công phối giữa 2 giai điệu Sorry Sorry và Spy. Những video "quẩy" này sẽ lên sóng với hashtag #tomeetVietNam #SS9inVietNam hứa hẹn khuấy đảo "top trending".

Sau chuỗi hoạt động thiện nguyện và truyền thông, VSJ Station sẽ "chốt hạ" bằng 3000 phần quà cực kỳ tâm lý: bao gồm thức ăn, nước uống… tiếp ứng cho các E.L.F tham gia concert Super Show 9: Road diễn ra vào Thứ Bảy ngày 11/03 sắp tới.

Trên hết, những gì E.L.F "xì-tin" không làm được trước đây chỉ vì trái tim cháy bỏng phải "đầu hàng" trước hoàn cảnh "cháy túi", thì bây giờ, E.L.F dư sức thực hiện gấp nhiều lần như vậy, "đốt" cả tiền tỷ và "cháy" hết cái cột sống gen Y vào project "How wonderful to meet VietNam" để có thể dõng dạc "nhây" idol là:

"Bất ngờ chưa mấy ông dà? Chịu thì chịu, mà không chịu… cũng phải chịu!"