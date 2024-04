Chia sẻ của cư dân ở khu đô thị thông minh: "Nhiều tiện ích tốt, cơ sở vật chất chuẩn nhưng vẫn không hài lòng vì điều này"

Tiện ích của chung cư Imperia Smart City

Nội khu: Dự án có tiện ích đồng bộ, đáp ứng mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng của cư dân như bể bơi, hồ cảnh quan, sân tập thể thao, spa, gym, yoga, vườn Nhật, khu vui chơi trẻ em.

Ngoại khu: Dự án được phát triển trong quần thể Vinhomes Smart City nên được thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích vượt trội trong quần thể này, bao gồm:

- Công viên trung tâm rộng 10,2 ha với mặt hồ rộng 4,8 ha và 15 công viên chủ đề mới lạ.

- Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất toàn hệ thống với quy mô 68.000 m2.

- Bệnh viện quốc tế VinMec với đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp và thiết bị hiện đại.

- Hệ thống trường học liên cấp Vinschool với môi trường học tập mang đẳng cấp quốc tế.

Phí dịch vụ: 16.500đồng/m2/tháng.

Phí gửi xe máy: 90.000đồng/tháng.

Phí gửi ô tô : 1.200.000đồng/tháng.

Gần các trường mầm non: Trường Mầm non Song ngữ Red Bean, Trường Mầm non Song ngữ Đồ Rê Mí, Trường Mầm non Little Friends, Trường mầm non Đại Mỗ A, Trường mầm non Đại Mỗ B, Trường mầm non Mỹ Đình 1.

Gần các trường cấp 1: Trường tiểu học Tây Mỗ, Trường tiểu học Đại Mỗ, Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, Trường tiểu học Nam Từ Liêm, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Gần các trường cấp 2: Trường THCS Tây Mỗ, Trường THCS Lý Nam Đế, Trường THCS Phú Đô, Trường THCS Nam Từ Liêm, Trường THCS Nguyễn Quý Đức.

Gần các trường cấp 3: Trường THPT Đại Mỗ, Trường THPT Nguyễn Huệ, Trường THPT Hoài Đức B.

Tuyến xe buýt: Tuyến xe số E01: Long Biên – Trần Phú – Khu đô thị Smart City; Tuyến xe số E02: Long Biên – Cầu Giấy – Khu đô thị Smart City; Tuyến xe số E03: Bến xe Giáp Bát – Khu đô thị Smart City; Tuyến xe 19.