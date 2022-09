Chi tiết iPhone 14 Pro Max vừa mở bán trên toàn cầu

So với iPhone 14 Pro và Pro Max, bản 14 tiêu chuẩn ít được quan tâm hơn, một phần vì người Việt thường chuộng các phiên bản cao cấp. Ngoài ra, iPhone 14 năm nay cũng không nâng cấp về phần cứng so với thế hệ trước khi vẫn dùng con chip A15 Bionic giống iPhone 13. Thiết kế sản phẩm cũng hoàn toàn không khác biệt. Ở góc độ đánh giá chung, người dùng iPhone 13, thậm chí iPhone 12 không có nhiều lý do để "lên đời" iPhone 14.