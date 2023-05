Chi Pu vừa lên show Trung Quốc đã được "đẩy thuyền" với cựu idol Hàn, tương tác thế này bảo sao fan không rần rần!

Trưa ngày 5/5, MXH "dậy sóng" khi Chi Pu xuất hiện tại chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 4 (Đạp Sóng 2023) - show giải trí hot đình đám ở Trung Quốc. Những nhận xét, bình luận về Chi Pu từ netizen Trung thu hút được sự chú ý của khán giả quê nhà. Ngoài chuyện khen ngợi visual xinh miễn bàn, mỹ nhân Việt Nam còn được cư dân mạng quốc tế yêu mến, "đẩy thuyền" nhiệt tình với Amber - cựu thành viên nhóm f(x) nhà SM.

Là một trong những ngôi sao ngoại quốc, Chi Pu thoạt đầu đã vô cùng bỡ ngỡ khi gặp hội chị em Hoa ngữ nói tiếng Trung. Gặp rào cản ngôn ngữ, may mắn thay, Chi Pu lại được Amber giúp đỡ phiên dịch nhiệt tình sang tiếng Anh. Cựu idol Hàn từng được xem là "nhà ngoại giao" của f(x), có khả năng nói tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Nhật vô cùng lưu loát. Chính vì thế, đây chẳng phải là vấn đề khó khăn đối với Amber. Kể từ đó, Chi Pu liên tục phải nhờ đến Amber giúp đỡ.

Amber và Chi Pu đều là nghệ sĩ ngoại quốc trong dàn cast chương trình năm nay

Chi Pu ngồi cạnh Amber (fx). Cựu idol Hàn cũng là người giúp đỡ, tương tác nhiều với Chi Pu trong tập 1 của Đạp Sóng 2023 đến nỗi fan phải "đẩy thuyền"

Amber trở thành "phiên dịch viên" đặc biệt cho Chi Pu trong màn chào hỏi hội chị em sao Hoa ngữ (Nguồn: me.occho)

Ngày đầu gặp mặt, Amber đã có hành động được Chi Pu vô cùng cảm kích. Amber là người chủ động hỏi han lo lắng sợ nữ ca sĩ sẽ cảm thấy khó chịu vì mặc đầm siết vòng 2, còn phải chờ đợi trình diễn trong thời gian dài. Đó là lý do cựu thành viên f(x) nhường Chi Pu trình diễn trước. Khi được hỏi yêu mến chị đẹp nào nhất trong đội, Chi Pu không ngần ngại trả lời: "Là Amber, tôi vô cùng thích cô ấy".

Chi Pu cảm kích Amber vì đã quan tâm, hỏi han cô

Ở tập 1, Amber và Ella (S.H.E) là 2 người giành được điểm số cao nhất, có quyền chọn đồng đội cho vòng thi sau đó, và Chi Pu là đối tượng được cả 2 ngôi sao Hàn - Trung tăm tia. Khi Chi Pu trở thành thành viên đội Ella, Amber tỏ ra vô cùng tiếc nuối và liên tục nói: "No, no, no (Không, không, không)". Nguyên nhân là bởi trước đó cả 2 đã "hứa hẹn" sẽ cùng nhau về chung một đội.

Amber tiếc nuối khi Chi Pu về đội Ella

Trước phản ứng của Amber, Chi Pu nhanh chóng giải thích: "Thực ra, tôi cũng muốn ở trong đội của bạn nhưng tôi thấy đây là 1 ca khúc Việt Nam nên tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với team có bài hát Việt Nam". Lúc này, Amber mới đành chấp nhận số phận.

Chi Pu từng hứa về team Amber nhưng cuối cùng lại về team Ella

Sau khi tập 1 lên sóng, Chi Pu đã bắt đầu nhận được sự chú ý của netizen Trung Quốc nhiều hơn. Khán giả nước bạn cho rằng nữ ca sĩ Việt Nam đã có thời lượng lên sóng khá nhiều trong tập đầu tiên của Đạp Sóng 2023, còn có nhiều khoảnh khắc đáng yêu bên Amber. Cả hai hứa hẹn sẽ trở thành cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiều nhất chương trình.