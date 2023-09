Chi Pu diện gì cũng được netizen Trung xin “info” tới tấp, soi ra toàn đồ local brand Việt chất lượng

Set váy bánh bèo màu trắng được Chi Pu diện mới đây cũng được hội chị em mê mệt. Đây là thiết kế của local brand She By Shj - một trong những brand thời trang ruột của Chi Pu tại Việt Nam. Các mẫu váy áo của She By Shj có giá bình dân nhưng kiểu dáng lại không hề kém phần sành điệu và xinh xắn.