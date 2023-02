Chỉ mất chưa đầy 1 phút, bạn sẽ không phải hối hận khi iPhone bị mất?

Mỗi năm có hàng triệu chiếc iPhone bị đánh cắp trên thế giới, và khá rõ ràng rằng nếu chiếc iPhone của bạn không bật bất kỳ tính năng bảo mật cơ bản nào, kẻ gian có thể cướp mọi thứ từ tay bạn.

Có lẽ điều đầu tiên bạn nghĩ đến đó là thiết lập Face ID và các loại mật mã và khi chiếc iPhone bị thất lạc là bật chế độ "Lost Mode" (Chế độ mất) trong "Find iPhone" (Tìm iPhone) thông qua trang icloud.com.

Ảnh: cometdocs.

Lost Mode được bật có nghĩa là không ai ngoại trừ bạn có quyền truy cập vào thông tin trên chiếc iPhone.

Tuy nhiên, điều đáng nói là nếu kẻ gian biết mật mã của bạn, chúng sẽ có thể mở khóa bình thường.

Vì sử dụng mật mã cũng là một cách để tắt Lost Mode, chúng cũng sẽ có thể truy cập tất cả thông tin của bạn.

Ảnh: Nuk2013/Shutterstock

Vậy bạn cần làm gì? Đó là kích hoạt cài đặt "Screen Time" (Thời gian sử dụng) của điện thoại và kiểm tra tùy chọn ngăn thay đổi tài khoản có thể giữ an toàn cho tài khoản iCloud của bạn.

Để làm điều đó bạn cần vào Settings (Cài đặt) > Screen Time > Content and Privacy Restriction (Bật giới hạn).

Bạn cần bật Content and Privacy Restriction trước khi chọn Don't Allow (Không cho phép) trong Account Changes (Thay đổi tài khoản).

Bạn cũng có thể đặt một mật mã riêng cho Screen Time trong phần Change Screen Time Passcode (Sử dụng mật mã thời gian sử dụng), điều này có thể khiến kẻ gian không thể tiếp tục can thiệp ngay cả khi có mật khẩu chính của iPhone.

Toàn bộ quá trình này mất chưa đầy 1 phút và có thể giúp bạn tránh được vô số rắc rối.