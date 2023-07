Chị đẹp Đạp Gió bị bóc mẽ nói dối khán giả để bao che cho chồng tài tử ngoại tình

Choo Ja Hyun (Đạp Gió 2023) và Vu Hiểu Quang là cặp vợ chồng làm tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông Hoa ngữ. Hồi năm 2021, paparazzi đã tóm gọn hình ảnh Vu Hiểu Quang để gái lạ ngồi lên đùi mình, khiến scandal ngoại tình bùng lên. Phải tới mới đây, Choo Ja Hyun mới chính thức lên tiếng về vụ bê bối năm xưa qua tập mới nhất của show Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny.

Mỹ nhân Hoa Hồng Có Gai khẳng định ông xã không hề phản bội cô: "Thực ra cô gái xuất hiện cùng Hiểu Quang khi đó là 1 người bạn thân của tôi. Video được quay vào thời điểm cô ấy lên xe. Lúc bạn tôi di chuyển qua chỗ Hiểu Quang đã vô tình chạm lên đùi anh ấy trong vài giây. Rồi sau đó cô ấy về chỗ ngồi của mình".

Nữ diễn viên họ Choo ra sức bênh vực ông xã ngay trên sóng truyền hình

Thế nhưng, theo tờ Topstarnews, trong video được paparazzi xứ Trung tung ra, cô gái lạ mặt đã ngồi lên đùi Vu Hiểu Quang 1 lúc lâu, còn rất thân mật với nam tài tử. Từ đây, Choo Ja Hyun bị tố cố tình nói dối ngay trên sóng truyền hình để bao che cho hành vi sai trái của người chồng từng phản bội cô.

Trong video, không khó để nhận ra, cô gái lạ mặt đã ngồi lên đùi Vu Hiểu Quang khá lâu. Và không hề có chuyện cô gái này di chuyển qua chỗ ông xã Choo Ja Hyun đang ngồi rồi vô tình chạm phải đối phương

Netizen phản ứng rất tiêu cực trước động thái bảo vệ ông xã của người đẹp Hoa Hồng Có Gai: "Xem clip thì thấy cô gái đó bình tĩnh, đường hoàng ngồi lên đùi Vu Hiểu Quang. Ấy vậy mà Choo Ja Hyun lại nghĩ đó chỉ là hiểu lầm". "Cô ấy nghĩ công chúng là kẻ ngốc hết sao?", "Xem video thì thấy rõ ràng sự việc không diễn ra chỉ trong vài giây đâu"…

Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang lần đầu gặp nhau khi cùng hợp tác cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai chuyện tình cảm vào tháng 9/2015. 2 năm sau đó, Choo Ja Hyun - Vu Hiểu Quang chính thức về chung 1 nhà. Tới năm 2018, 2 diễn viên chào đón cậu con trai đầu lòng.

Choo Ja Hyun và Vu Hiểu Quang có 1 cậu con trai hiện đã 5 tuổi

Choo Ja Hyun sinh năm 1979, không quá nổi tiếng tại quê nhà Hàn Quốc nhưng lại từng là sao hạng A ở Cbiz. Thời hoàng kim, cô "làm mưa làm gió" qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Hoa Hồng Có Gai, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ…

Trong khi đó, Vu Hiểu Quang sinh năm 1981, là diễn viên kiêm nhà soạn nhạc khá nổi tiếng tại Trung Quốc.

