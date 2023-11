Chỉ 6 năm nữa hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ vượt qua ngưỡng "an toàn"

Nghiên cứu mới cho thấy lượng khí thải carbon toàn cầu đang trên đà vượt quá giới hạn an toàn vào năm 2030, gây ra những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.

Một ước tính mới về lượng CO2 con người tạo ra cho thấy nếu lượng khí thải CO2 tiếp tục ở mức như hiện tại, chúng ta sẽ chạm tới độ tăng nhiệt độ lớn hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp trước cuối thế kỷ này.

Năm 2015, 196 nhà lãnh đạo trên thế giới đã ký Thỏa thuận Paris, một hiệp ước ràng buộc pháp lý về biến đổi khí hậu nhằm mục đích giữ độ tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở mức dưới 2 độ C (3,6 độ F) so với mức thời tiền công nghiệp. Thỏa thuận nhấn mạnh rằng việc hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C sẽ giúp ngăn ngừa những tác động tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu.