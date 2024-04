Chi 290 triệu đồng cải tạo căn hộ 10 năm tuổi ở chung cư Dream Town, Tây Mỗ: "Lột xác" thành diện mạo mới, hiệu quả đến từng góc nhỏ

Chung cư Dream Town, Tây Mỗ

- Vị trí: Nằm tại đường QL 70, phường Tây Mỗ, thuộc quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Với vị trí này, chung cư Dream Town cũng gần với các tuyến đường quan trọng như:

+ Đại lộ Thăng Long, đường 70 mở rộng, đường mới nối QL70 với bến xe Mỹ Đình.

+ Làng giáo dục quốc tế: Dream Town nằm đối diện với Làng giáo dục quốc tế có quy mô lớn lên tới 32 hecta.

+ Trung tâm hội nghị quốc gia: Chỉ cách 10 phút di chuyển.

+ Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình: Cũng chỉ cách 10 phút.

+ Trung tâm thương mại BigC và Grand Plaza: Tiện lợi trong việc mua sắm và giải trí.

+ Bệnh viện 198: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng tiếp cận.

+ Khu đô thị lân cận: Dream Town nằm gần các khu đô thị lớn như Splendora, Xuân Phương, Mỹ Đình, Vân Canh và Nhà ở Văn phòng Quốc hội.

- Gần các trường học:

* Trường mầm non Little Leaders Kindergarten Tây Mỗ, Trường mầm non Red Bean Tây Mỗ, Trường mầm non Tây Mỗ B.

* Trường Tiểu học Tây Mỗ, Trường Tiểu học Lý Nam Đế, Trường Tiểu học Đại Mỗ, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến.

* Trường THCS Lý Nam Đế, Trường THCS Nam Từ Liêm.

* Trường THPT Xuân Phương, Trường THPT Đại Mỗ, Trường THPT Trí Đức.

- Các tuyến xe buýt: 57, 74, CNG01.

- Dự án chung cư Dream Town Tây Mỗ đặc biệt phù hợp cho những gia đình trẻ hoặc các gia đình có nhiều thành viên muốn chia sẻ không gian sống chung nhưng vẫn có thể đảm bảo sự riêng tư.

+ Diện tích căn hộ 2PN trong khoảng 78.6 - 85.8m2.

+ Diện tích căn hộ 3PN trong khoảng 81.29 - 122.4m2.

Với mức giá bán dao động từ 24,99 - 29,3 triệu đồng/m2, Dream Town Tây Mỗ mang đến sự lựa chọn hợp lý cho những người mua nhà ở phân khúc trung cấp (Nguồn OneHousing, T9/2023).