Cháy quán gà nướng muối ớt "Bé Mập", người dân nhốn nháo

Sáng 26-5, lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán gà nướng muối ớt "Bé Mập" trên đường Nguyễn Văn Thiệt, phường 3, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Hậu quả không gây thiệt hại về người nhưng lửa đã bén cháy biển hiệu và thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong quán.

Bảng hiệu quán gà nướng bị cháy hỏng hoàn toàn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ tích cực chữa cháy

Lực lương chức năng kéo dây, tổ chức khám nghiệm hiện trường

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 25-5, người dân phát hiện lửa kèm khói dữ dội bên trong quán gà nướng nêu trên nên đã gọi điện đến lực lượng chữa cháy 114 nhờ hỗ trợ.

Nhiều bình gas bị lửa cháy

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Vĩnh Long điều động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ của Công an TP Vĩnh Long và Công an phường 3 triển khai đội hình chữa cháy, vận chuyển tài sản ra khu vực an toàn.

Khoảng 15 phút chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, không cháy lan sang các cửa tiệm xung quanh. Tuy nhiên, biển hiệu và một số đồ đạc bên trong quán đã bị lửa thiêu rụi.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong quá không có người. Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên khiến nhiều người dân ở xung quanh khu vực gần quán gà nướng đã nháo nhào, lo lắng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do chập điện tại đường dây dẫn điện lên máy quạt trần.