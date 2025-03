"Cháy" nhất cõi mạng: Tập thể nam giảng viên một trường ĐH mặc váy múa ba lê mừng 8/3, còn bonus cú ngã của Jennifer Lawrence

Thầy cô bây giờ không chỉ dạy hay mà còn bắt trend siêu đỉnh, khiến học sinh sinh viên lúc nào cũng háo hức. Mỗi lần trường tổ chức chương trình gì là y như rằng thầy cô lại khiến cả hội trường bất ngờ với những màn xuất hiện không thể đoán trước. Học với thầy cô thế này thì vừa vui, vừa gần gũi, lại vừa thấy trường lớp chẳng khác gì một lễ hội suốt năm.

Mới đây, loạt khoảnh khắc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 được tổ chức tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã gây bão cõi mạng khi các nam giảng viên quyết định chơi lớn, hóa thân thành những diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp. Không chỉ đơn giản là múa đâu nhé, nhiều thầy còn diện luôn cả váy ba lê cho đúng chuẩn bài. Cảnh tượng ấy khiến cả hội trường không nhịn được cười.

Không khí cực hồi hộp trước giờ G của các "nam vũ công" là giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Diễn trong rồi, xõa thôi!

Những thầy giáo thường ngày nghiêm túc mười phần nay bỗng hóa thành vũ công ba lê, từng bước xoay người, giơ tay mềm mại theo điệu nhạc nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Có thầy múa nhập tâm đến mức chân nhón điệu nghệ, tà váy tung bay như thật, thậm chí còn tái hiện luôn cú ngã huyền thoại của Jennifer Lawrence tại Oscar 2013 nữa. Không khí sự kiện vì thế mà náo nhiệt hơn hẳn, chẳng còn khoảng cách thầy trò, chỉ còn những tràng cười giòn tan.

Có thể bạn không biết, đây chính là màn tái hiện lại cú ngã triệu đô của Jennifer Lawrence.

Netizen sau khi xem khoảnh khắc này được phen thích thú, còn các bạn sinh viên của Đại học Sư phạm Hà Nội thì đúng kiểu "đây chắc chắn là thầy mình rồi". Một số bạn còn đùa rằng sau màn trình diễn này, có khi thầy sẽ được mời vào vũ đoàn chuyên nghiệp.

Một số bình luận của netizen:

- Thầy cô thế này, ai mà không yêu cho được.

- Ủa thầy ơi, dạy Sư phạm xong mình đá sân sang vũ đoàn chuyên nghiệp luôn hả?

- Nét đẹp đi cùng năm tháng, còn nét múa này chắc đi cùng lớp lớp thế hệ học sinh HNUE luôn!

- Nhìn mà cười muốn xỉu, thầy em mà đi thi “So you think you can dance” là có cúp liền.



- Mọi người nói thầy đáng yêu, còn tôi thì chỉ muốn hỏi... khi nào có suất diễn tiếp theo?

- Học Sư phạm nhưng đam mê làm “thiên nga hồ Gươm”.

- Chắc chắn đây sẽ là khoảnh khắc đi vào lịch sử trường, không ai có thể vượt qua màn trình diễn này.

Dù thế nào đi chăng nữa, màn trình diễn bá đạo của các thầy chắc chắn sẽ trở thành một "huyền thoại" trong lòng sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Vừa hài hước, vừa đáng yêu, lại còn siêu chịu chơi, thầy cô thế này bảo sao sinh viên không mê cho được. 8/3 năm nay không chỉ có hoa, có quà, mà còn có cả những tràng cười sảng khoái, đảm bảo nhắc lại là ai cũng nhớ.

Tổng hợp