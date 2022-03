Châu Bùi có động thái mới sau vụ "tố" bạn trai cũ bạo hành: "Với Châu mọi sự gặp gỡ là cái duyên để trân trọng"

Hơn 1 ngày qua, dân tình không khỏi xôn xao với ồn ào Châu Bùi lên tiếng "tố" bạn trai cũ bạo hành, mắng chửi. Dù đã lên tiếng cho biết những gì mình chia sẻ trên show trên thực tế chỉ là "mấy mảnh chuyện từ thuở mười mấy bé xíu với cái nhìn ngu ngơ đến ngớ ngẩn về tình yêu gà bông", nhưng câu chuyện này vẫn đang được bàn tán rôm rả trên nhiều diễn đàn MXH.



Sáng ngày 1/3, Châu Bùi tiếp có động thái mới. Tuy nhiên, cô không đả động đến vấn đề trên mà đăng ảnh bìa tạp chí bên chú cún cưng. Châu Bùi thể hiện tình cảm với chú cún của mình và nêu quan điểm mọi sự gặp gỡ đều là duyên để trân trọng.

Động thái mới của Châu Bùi sau ồn ào tố người yêu cũ bạo hành

Châu Bùi chia sẻ: "You’ve got a friend in me. Với Châu mọi sự gặp gỡ là cái duyên để trân trọng. Châu từng không nghĩ sẽ nuôi cún, nhưng khi gặp được bé cún khiến mình cảm thấy động lòng thì muốn mang bạn ấy về.

Từ đó, Châu thấy mình vui vẻ, hạnh phúc hơn. Nói là bước ngoặt thì hơi to tát nhưng có rất nhiều thay đổi trong mình. Chẳng hạn như nhờ chăm mấy bạn cún mà Châu khám phá ra mình rất thích chăm sóc cho mọi người xung quanh".

Động thái này của Châu Bùi cho thấy cô đã lấy lại tinh thần sau khi dính phải ồn ào xoay quanh phát ngôn về người yêu cũ.



Châu Bùi nói về chuyện chăm sóc cún cưng thay vì đả động thêm về ồn ào đang gọi tên

Bài đăng lên tiếng làm rõ sự việc của Châu Bùi tối ngày 28/2

Sự việc Châu Bùi "tố" người cũ bạo hành, mắng chửi đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả

