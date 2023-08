Châu Âu quay cuồng vì mùa hè khắc nghiệt

Mùa hè khắc nghiệt của châu Âu diễn ra ngay sau khi dữ liệu chính thức cho thấy tháng rồi là tháng 7 nóng nhất từng được ghi nhận. Chuyên gia khí hậu Alvaro Silva từ Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đã gọi mùa hè như thế này là "bình thường mới" trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng.

Lính cứu hỏa Hy Lạp hiện vẫn phải vật lộn với vụ cháy rừng hoành hành ngay bên ngoài thủ đô Athens kể từ hôm 22-8. Nắng nóng gay gắt và gió mạnh đe dọa thổi bùng nhiều đám cháy mới trong các ngày tới. Nhiều trường hợp tử vong do cháy rừng được báo cáo trên khắp nước này. Cháy rừng cũng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Dardanelles ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 23-8, hoạt động này được nối lại phần nào sau khi lực lượng cứu hỏa ngăn cháy rừng ở gần đó lan rộng.

Lính cứu hỏa vật lộn với đám cháy ở ngoại ô thủ đô Athens - Hy Lạp hôm 24-8. Ảnh: REUTERS

Tại Pháp, Công ty Điện lực EDP cho biết họ có thể phải giảm sản lượng hạt nhân vào cuối tuần tới do nắng nóng khiến nhiệt độ nước sông quá cao, gây trở ngại cho việc dùng nước làm mát các lò phản ứng. Pháp cũng đưa ra cảnh báo nắng nóng cực độ tại một số khu vực miền Nam.

Tại Ý, nhà chức trách đưa ra tình trạng khẩn cấp về sức khỏe do nắng nóng, ngay cả người khỏe mạnh cũng có nguy cơ. Theo dịch vụ tin tức thời tiết Meteo.it của Ý, nhiệt độ hôm 25-8 có lúc đạt mức 40 độ C ở tỉnh Sardinia. Đợt nóng đặc biệt là do ảnh hưởng của một xoáy nghịch gọi là Nero. Tuy nhiên, kể từ ngày 26-8, nhiệt độ sẽ giảm đột ngột kèm với sự xuất hiện của giông bão lớn. Trong khi đó, Na Uy lại tiếp tục báo động đỏ về mưa ở khu vực phía Nam đất nước sau nhiều tuần hứng chịu liên tiếp mưa lớn, lũ lụt và lở đất.