Chàng trai Trung Quốc chế tạo phương tiện bay hình thanh kiếm khổng lồ, đưa ngự kiếm trong tiểu thuyết giả tưởng vào đời thực

Chàng trai có tên Fan Shisan đã mang hình ảnh ngự kiếm bay lượn vốn chỉ tồn tại trong các tiểu thuyết và phim truyền hình giả tưởng Trung Quốc ra ngoài đời thực. Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông này cưỡi trên một phương tiện bay mang dáng dấp của một thanh kiếm khổng lồ hiện đang gây bão trên các nền tảng mạng xã hội.

Khoác lên mình bộ trang phục đen tuyền và tạo dáng cực kỳ lạnh lùng, diện mạo của Fan gợi liên tưởng mạnh mẽ đến hình ảnh những vị hiệp khách tiêu dao trong các tác phẩm tiên hiệp kinh điển. Sức hút từ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và mộng tưởng văn hóa đã giúp đoạn clip gặt hái được thành tích ấn tượng với hơn 3,3 triệu lượt xem cùng 284.000 lượt yêu thích.

Fan Shisan, một nhà sáng tạo nội dung tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã chế tạo thành công một chiếc máy bay có hình dáng thanh kiếm. Cỗ máy dài 4,6 mét, nặng 100 kg, sử dụng hệ thống cánh quạt và đòn bẩy hình kiếm để điều khiển, có thể chở người nặng tối đa 70 kg và bay ổn định trong ba phút.

Để hiểu rõ hơn về nguồn cơn của sự sáng tạo này, cần phải nhắc đến văn hóa tiên hiệp của quốc gia tỷ dân. Khác biệt với thể loại võ hiệp truyền thống vốn vẫn phải tuân thủ phần nào các định luật vật lý cơ bản, tiên hiệp là một nhánh giả tưởng được phát triển lên tầm cao mới, lấy cảm hứng đậm nét từ thần thoại Trung Quốc. Thể loại này đưa vào vô số yếu tố siêu nhiên, chẳng hạn như quyền năng của các vị thần hay khát vọng theo đuổi sự bất tử.

Điển hình nhất trong số đó phải kể đến tác phẩm Tiên kiếm kỳ hiệp ra mắt vào năm 2005. Bộ phim chuyển thể từ tựa game nhập vai nổi tiếng của Đài Loan, với sự quy tụ của hai ngôi sao đình đám Hồ Ca và Lưu Diệc Phi, đã trở thành một tượng đài văn hóa rực rỡ.

Là một thanh niên sinh vào thập niên 1990, Fan mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với những bộ phim tiên hiệp như vậy, xen lẫn tình yêu dành cho các tác phẩm võ hiệp huyền thoại như Thần điêu đại hiệp. Khát khao vươn tới bầu trời trên một thanh kiếm có lẽ đã được nuôi dưỡng từ những năm tháng tuổi thơ ấy.

Trước khi trở thành một nhà sáng chế mạng xã hội, Fan chỉ là một nhân viên làm việc trong lĩnh vực khách sạn. Bước ngoặt cuộc đời diễn ra vào năm 2020, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, khi ban quản lý khách sạn khuyến khích đội ngũ nhân viên thử sức ở lĩnh vực sáng tạo nội dung trực tuyến nhằm tìm kiếm thêm thu nhập. Sẵn có niềm đam mê mãnh liệt dành cho kiếm thuật, anh bắt đầu tự mày mò học hỏi các kỹ năng chỉnh sửa video và liên tục đăng tải những thước phim trình diễn tài năng múa kiếm của bản thân.

Ban đầu, kênh của anh chủ yếu đi sâu vào các kỹ thuật biểu diễn vũ khí truyền thống. Tuy nhiên, sau khi không may bị khách sạn cắt giảm nhân sự, Fan quyết định chuyển hướng sang một lộ trình tham vọng hơn: lồng ghép các yếu tố công nghệ vào video.

Dựa trên nền tảng kiến thức vật lý và hóa học từng được học thuật, nhà sáng tạo trẻ bắt đầu tái hiện lại vô số phân cảnh kỳ ảo mà không hề lạm dụng kỹ xảo máy tính. Anh có thể dễ dàng chém đứt các quả bóng bay bằng những đường kiếm vung giữa không trung, tự tay rèn nên những thanh kiếm rực lửa hay tỏa khí băng giá, và thậm chí dùng vũ khí để dẫn truyền các tia sét.

Năm 2024 đánh dấu một bước tiến lớn trong sự nghiệp của chàng trai xứ Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bằng số vốn tích lũy từ công việc làm người có sức ảnh hưởng, anh tái hiện lại tuyệt kỹ "vạn kiếm quy tông" trứ danh trong loạt phim võ hiệp Phong vân. Đội ngũ của Fan đã ứng dụng kỹ thuật cảm biến chuyển động, cho phép anh sử dụng cử chỉ tay để điều hướng hàng loạt thanh kiếm.

Mặc dù ở giai đoạn này, họ vẫn phải dùng dây cáp để treo các thanh kiếm, nhưng đến năm ngoái, Fan đã khắc phục hoàn toàn rào cản đó bằng cách kết hợp công nghệ này với thiết bị bay không người lái. Đoạn video "vạn kiếm quy tông" phiên bản nâng cấp thậm chí đã nhận được lời khen ngợi từ bà Mao Ninh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Sản phẩm thanh kiếm bay mới nhất chính là trái ngọt sau mười tám tháng ròng rã thử nghiệm với vô vàn thất bại. Sở hữu chiều dài lên đến 4,6 mét và trọng lượng khoảng 100 kg, cỗ máy bay độc đáo này đủ sức gánh vác một người trưởng thành nặng tối đa 70 kg.

Lực đẩy của phương tiện được cung cấp thông qua hệ thống cánh quạt ẩn bên trong. Về mặt vận hành, người dùng có thể điều khiển nó qua hệ thống từ xa hoặc thông qua một thiết bị đòn bẩy cũng được thiết kế dưới hình dáng một thanh kiếm nhỏ.

Do hình khối của một thanh kiếm hoàn toàn đi ngược lại các tiêu chuẩn thiết kế khí động học thông thường dành cho phương tiện bay, đội ngũ kỹ thuật đã phải đối mặt và giải quyết triệt để bài toán cân bằng trọng tâm. Thành quả đạt được là một bước nhảy vọt: từ kỷ lục ban đầu chỉ trụ được trên không trung vỏn vẹn 10 giây, cỗ máy giờ đây đã có thể bay lượn vững chãi trong suốt ba phút ở độ cao 2 mét so với mặt đất.

Đứng trước thành tựu này, Fan vẫn giữ một thái độ vô cùng khiêm tốn. Anh thừa nhận rằng nguyên mẫu hiện tại vẫn đang trong giai đoạn tiếp tục nghiên cứu phát triển và còn một chặng đường rất dài trước khi có thể nghĩ đến việc sản xuất thương mại hàng loạt.