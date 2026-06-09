Chàng trai tóc vàng gây sốt vì đỗ Đại học Bắc Kinh dù "chỉ ôn 1 ngày", bị mỉa mai "ra trường đi giao đồ ăn"

Theo chia sẻ, khoảng 40 ngày trước kỳ thi đại học, cậu mới thực sự bước vào giai đoạn ôn tập nước rút và cuối cùng đã đạt điểm số vượt ngưỡng tuyển sinh để thực hiện được ước mơ của mình.

Một chàng trai nhuộm tóc vàng, thường xuyên xuất hiện ở các quán bi-a và từng tuyên bố "tôi sẽ vào Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại)" mới đây đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cậu thực sự nhận được giấy báo trúng tuyển từ ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc. Thế nhưng thay vì nhận được những lời chúc mừng, cậu lại phải đối mặt với không ít lời chế giễu và nghi ngờ.

Chàng trai tóc vàng và giấc mơ Bắc Đại

Nhân vật chính trong câu chuyện là Sử Thiên Dực. Trong các video được chia sẻ trên mạng, Sử Thiên Dực thường xuất hiện với mái tóc vàng nổi bật, áo thun rộng và dép lê. Hình ảnh này khiến nhiều người mặc định rằng cậu là một thanh niên ham chơi, không mấy chú tâm đến việc học.

Thời điểm còn 100 ngày nữa là tới kỳ thi đại học, trong khi nhiều học sinh miệt mài ôn tập thì Sử Thiên Dực lại thường xuyên đăng video tại các quán bi-a. Cậu liên tục hô khẩu hiệu: "100 ngày nỗ lực để vào Bắc Đại", nhưng hầu như không ai thấy cậu ngồi vào bàn học. Đặc biệt, Sử Thiên Dực còn từng nói vui rằng mình chỉ bắt đầu ôn tập nghiêm túc từ trước kỳ thi đúng một ngày.

Sử Thiên Dực

Không ít người cho rằng đó chỉ là cách tạo nội dung gây chú ý trên mạng xã hội. Thế nhưng khi giấy báo nhập học từ Đại học Bắc Kinh xuất hiện trong video của cậu, nhiều người mới thực sự ngỡ ngàng.

Khoe giấy báo nhập học nhưng vẫn bị chế giễu

Tưởng rằng việc trúng tuyển vào trường đại học hàng đầu Trung Quốc sẽ giúp Sử Thiên Dực nhận được sự công nhận, nhưng thực tế lại khác.

Nhiều bình luận đặt câu hỏi: "Nhuộm tóc vàng, đi dép lê mà cũng vào được Bắc Đại sao?"; "Có khi đây là giấy báo nhập học của người khác". Một số người khác lại chuyển hướng tranh cãi sang ngành học mà cậu theo đuổi. Ban đầu, nhiều cư dân mạng cho rằng Sử Thiên Dực đỗ vào ngành báo chí. Ngay lập tức xuất hiện những lời mỉa mai như: "Học báo chí rồi sau này làm gì?"; "Ra trường chắc cũng đi giao đồ ăn thôi".

Không ít người cho rằng trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh, ngành báo chí không còn hấp dẫn như trước và cơ hội việc làm không thực sự rộng mở. Tuy nhiên sau đó, nhiều người phát hiện Sử Thiên Dực không học ngành báo chí thông thường mà theo học chuyên ngành Giáo dục Thể chất thuộc Học viện Báo chí và Truyền thông của Đại học Bắc Kinh.

Đằng sau vẻ ngoài "ham chơi" là nhiều năm nỗ lực

Khi câu chuyện lan rộng, không ít người tiếp tục cho rằng cậu chỉ vào Bắc Đại nhờ diện năng khiếu thể thao. Nhưng những người tìm hiểu kỹ hơn về hành trình của Sử Thiên Dực lại có cái nhìn khác.

Từ nhỏ, cậu đã đam mê cầu lông và được đào tạo bài bản. Ngoài thời gian học văn hóa, phần lớn thời gian còn lại của cậu đều dành cho luyện tập. Sử Thiên Dực từng giành nhiều thành tích nổi bật như: Ba lần vô địch cầu lông học sinh thành phố Nam Kinh.Vô địch đơn nam cấp tỉnh Giang Tô.Từng đánh bại cả một số vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia.

Không chỉ theo đuổi thể thao, cậu vẫn duy trì việc học văn hóa. Trong nhiều video trước đây, phía sau Sử Thiên Dực là cả một tủ sách lớn, khác hẳn hình dung của nhiều người về một cậu học sinh chỉ biết chơi bi-a.

Biến cố lớn nhất đến khi cậu bị gãy xương ống chân do tập luyện quá sức. Chấn thương khiến cân nặng sụt giảm mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tập luyện cũng như kế hoạch thi cử. Có thời điểm Sử Thiên Dực từng nghĩ giấc mơ Bắc Đại sẽ khép lại. Tuy nhiên sau quá trình điều trị và phục hồi kéo dài, cậu quay trở lại tập luyện, đồng thời tập trung cao độ cho việc học.

Theo chia sẻ, khoảng 40 ngày trước kỳ thi đại học, cậu mới thực sự bước vào giai đoạn ôn tập nước rút và cuối cùng đã đạt điểm số vượt ngưỡng tuyển sinh để thực hiện được ước mơ của mình.

Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài

Câu chuyện của Sử Thiên Dực khiến nhiều người nhớ đến câu nói: "Định kiến trong lòng mỗi người là một ngọn núi". Chỉ vì mái tóc vàng và vẻ ngoài có phần nổi loạn, không ít người đã mặc định cậu là một học sinh lười biếng, thiếu nghiêm túc. Chỉ vì ngành học không nằm trong nhóm "hot" như tài chính hay công nghệ thông tin, một số người vội vàng kết luận rằng tương lai của cậu sẽ không sáng sủa.

Thế nhưng đằng sau những nhận xét đó là một hành trình nhiều năm kiên trì với thể thao, vượt qua chấn thương và không từ bỏ mục tiêu của bản thân. Việc trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh không đảm bảo thành công trong tương lai, nhưng đó là thành quả cho những nỗ lực mà Sử Thiên Dực đã bỏ ra trong nhiều năm.

Và có lẽ, điều đáng suy ngẫm nhất từ câu chuyện này không phải là mái tóc vàng hay ngành học của cậu mà là việc chúng ta thường quá dễ dàng đánh giá người khác chỉ từ những gì nhìn thấy bên ngoài.